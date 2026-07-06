Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας με ευρωπαϊκό ντέρμπι Πορτογαλία – Ισπανία

Το βράδυ της Δευτέρας (6/7) συνεχίζεται η δράση για την φάση των “16” του Μουντιάλ 2026 με δύο μεγάλες αναμετρήσεις στο τηλεοπτικό “μενού” της ημέρας.

Στις 22:00 θα αναμετρηθούν Πορτογαλία – Ισπανία στο Άρλιγκτον του Τέξας με στόχο μία θέση στα προημιτελικά. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλει στο τελευταίο του Μουντιάλ να πάει όσο πιο μακριά γίνεται όμως η «φούρια ρόχα» αναμένεται ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην διοργάνωση. Το ευρωπαϊκό ντέρμπι θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

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Στις 03:00 έρχεται η σειρά των ΗΠΑ, Βελγίου να διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στα προημιτελικά. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο Σιάτλ με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1.

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα: