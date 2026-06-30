Αθλητικές μεταδόσεις: Συνεχίζονται τα νοκ άουτ για τους “32” του Μουντιάλ 2026 – “Πρεμιέρα” για τη Σάκκαρη στο Wimbledon

Με τους αγώνες Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία και Γαλλία – Σουηδία συνεχίζονται τα παιχνίδια για τους “32” του Μουντιάλ 2026.

Παράλληλα, στο αθλητικό πρόγραμμα της Τρίτης, 30 Ιουνίου ξεχωρίζει και ο αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη για τον Α’ γύρο του Wimbledon.

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