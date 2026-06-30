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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Συνεχίζονται τα νοκ άουτ για τους “32” του Μουντιάλ 2026 – “Πρεμιέρα” για τη Σάκκαρη στο Wimbledon

Πλούσιο και σήμερα το πρόγραμμα

Αθλητικές μεταδόσεις: Συνεχίζονται τα νοκ άουτ για τους “32” του Μουντιάλ 2026 – “Πρεμιέρα” για τη Σάκκαρη στο Wimbledon
EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Με τους αγώνες Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία και Γαλλία – Σουηδία συνεχίζονται τα παιχνίδια για τους “32” του Μουντιάλ 2026.

Παράλληλα, στο αθλητικό πρόγραμμα της Τρίτης, 30 Ιουνίου ξεχωρίζει και ο αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη για τον Α’ γύρο του Wimbledon.

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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:

  • 13:00 Novasports 6HD Σάκκαρη – Τόσον Wimbledon
  • 15:00 Novasports Start Wimbledon
  • 15:30 Novasports Prime Wimbledon
  • 17:30 Novasports Start Wimbledon
  • 18:00 Novasports Prime Wimbledon
  • 20:00 Novasports Start Wimbledon
  • 20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
  • 20:30 Novasports Prime Wimbledon
  • 00:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γαλλία – Σουηδία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

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