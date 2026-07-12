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Μέσα σε 15 λεπτά έσβησε η φωτιά στην Εύβοια – Έκαιγε κοντά σε σπίτια (Εικόνες & Βίντεο)

Αυτοψία για τα αίτια της πυρκαγιάς

Μέσα σε 15 λεπτά έσβησε η φωτιά στην Εύβοια – Έκαιγε κοντά σε σπίτια (Εικόνες & Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:43

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα σε συνοικία του Αλιβερίου Ευβοίας, απειλώντας κατοικημένη περιοχή.

Η έγκαιρη και συντονισμένη κινητοποίηση των δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο μέσα σε μόλις 15 λεπτά από την εκδήλωσή της.

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Παρά το γεγονός ότι η εστία εντοπίστηκε σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, η ανταπόκριση των αρχών ήταν άμεση.

Στο σημείο επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή ενός πυροσβεστικού ελικοπτέρου που πραγματοποίησε στοχευμένες ρίψεις νερού από αέρος.

Στην περιοχή μεταβαίνει ήδη κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ευβοίας, προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία και να διερευνήσει τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Δείτε εικόνα από το σημείο:

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