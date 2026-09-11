Λαχτάρα με τον Καραλή στα 6,05 μ.: Παραλίγο να προσγειωθεί εκτός στρώματος – Ανησύχησε ο Ντουπλάντις

Λαχτάρα προκάλεσε ο Εμμανουήλ Καραλής κατά τη διάρκεια του αγώνα επί κοντώ στο World Athletics Ultimate Championship της Βουδαπέστης.

Ο «Μανόλο» επιχείρησε να ξεπεράσει τα 6,05 μέτρα, ωστόσο το άλμα του δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε. Κατά την πτώση του, το σώμα του κατευθύνθηκε προς την άκρη του προστατευτικού στρώματος και λίγο έλειψε να προσγειωθεί εκτός αυτού.

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Ευτυχώς, ο Έλληνας πρωταθλητής έπεσε οριακά επάνω στο στρώμα, αποφεύγοντας μια ιδιαίτερα επικίνδυνη προσγείωση.

Η ανήσυχη αντίδραση του Ντουπλάντις

Τη στιγμή παρακολουθούσε και ο Μόντο Ντουπλάντις, με την κάμερα να καταγράφει την ανήσυχη αντίδρασή του μόλις αντιλήφθηκε την τροχιά που είχε πάρει το σώμα του Καραλή.

Το περιστατικό προκάλεσε αγωνία για λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός για τον Έλληνα άλτη.

Ο Καραλής έφτασε στη Βουδαπέστη έπειτα από μία εξαιρετική σεζόν, κατά την οποία ανέβασε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 6,20 μέτρα και κατέκτησε την πρώτη θέση στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες.

Δείτε την επικίνδυνη στιγμή