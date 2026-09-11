Ασύλληπτος Καραλής: «Πέταξε» στα 6,15 μ. – Μόνο ο Ντουπλάντις βρέθηκε ψηλότερα

Μία ακόμη εμφάνιση παγκόσμιας κλάσης πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος «πέταξε» στα 6,15 μέτρα και κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης.

Ο κορυφαίος Έλληνας επικοντιστής απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ανήκει σταθερά στην απόλυτη ελίτ του αγωνίσματος. Ο μοναδικός αθλητής που βρέθηκε ψηλότερα ήταν ο παγκόσμιος ρέκορντμαν Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση περνώντας τα 6,20 μέτρα.

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Ξεπέρασε τη λαχτάρα στα 6,05 μέτρα

Νωρίτερα στον αγώνα, ο Μανόλο είχε προκαλέσει ανησυχία με μία άκυρη προσπάθεια στα 6,05 μέτρα, κατά την οποία παραλίγο να προσγειωθεί εκτός του προστατευτικού στρώματος.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, όμως, δεν έχασε την ψυχραιμία του. Επέστρεψε αποφασισμένος, ξεπέρασε τα 6,05 μέτρα και στη συνέχεια ανέβασε ακόμη ψηλότερα τον πήχη, φτάνοντας στην εντυπωσιακή επίδοση των 6,15 μέτρων.

Μάλιστα, πριν από το επιτυχημένο άλμα του στα 6,05 μέτρα, ο Ντουπλάντις ακούστηκε να τον ενθαρρύνει λέγοντάς του «let’s go bro», σε μία όμορφη στιγμή ανάμεσα στους δύο κορυφαίους επικοντιστές.

Μόνο ο Ντουπλάντις πάνω από τον Καραλή

Ο Καραλής επιχείρησε στη συνέχεια να βελτιώσει το πανελλήνιο ρεκόρ, χωρίς να καταφέρει να περάσει τον πήχη. Παρ’ όλα αυτά, τα 6,15 μέτρα τού χάρισαν τη δεύτερη θέση στη διοργάνωση.

Ο Ντουπλάντις ήταν εκείνος που πήρε τη νίκη με άλμα στα 6,20 μέτρα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την κυριαρχία του στο επί κοντώ.

Έπαθλο 75.000 δολαρίων για τον Μανόλο

Η δεύτερη θέση συνοδεύτηκε από χρηματικό έπαθλο ύψους 75.000 δολαρίων για τον Εμμανουήλ Καραλή, ενώ ο νικητής της διοργάνωσης έλαβε 150.000 δολάρια.

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Ο Μανόλο ολοκλήρωσε έτσι μία ονειρική σεζόν, κατά την οποία κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με 6,20 μέτρα, κατέκτησε το Diamond League και εδραίωσε τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές του κόσμου.