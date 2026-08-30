Κηφισιά – ΑΕΚ 1-1: «Βολίδα» του Μπένι στο 90+6′ σόκαρε την Ένωση

Η Κηφισιά σόκαρε την ΑΕΚ στις καθυστερήσεις, ισοφαρίζοντας σε 1-1 με εντυπωσιακό γκολ του Μπένι στο 90+6′ και παίρνοντας έναν πολύτιμο βαθμό στη δεύτερη αγωνιστική της Super League.

Η Ένωση είχε προηγηθεί στο 63ο λεπτό με τον Μπαρνάμπας Βάργκα και κρατούσε τη νίκη μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα. Η Κηφισιά, όμως, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια ούτε όταν έμεινε με δέκα παίκτες και δικαιώθηκε στο φινάλε.

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Η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, κοίταξε στα μάτια την ΑΕΚ και πήρε τον βαθμό με ένα γκολ που ξεσήκωσε το γήπεδο της Νεάπολης.

Η Κηφισιά δυσκόλεψε από την αρχή την ΑΕΚ

Οι γηπεδούχοι μπήκαν στο παιχνίδι με ένταση και διάθεση να πιέσουν την ανάπτυξη της ΑΕΚ, περιορίζοντας τους διαθέσιμους χώρους.

Η Ένωση είχε την κατοχή της μπάλας σε αρκετά διαστήματα, αλλά δυσκολευόταν να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες απέναντι στην οργανωμένη άμυνα της Κηφισιάς.

Το πρώτο μέρος κύλησε χωρίς γκολ, με τις δυνατές μονομαχίες να κυριαρχούν και τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 0-0.

Ο Βάργκα έδωσε τη λύση στην Ένωση

Η ΑΕΚ κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 63′. Ο Ραζβάν Μαρίν δημιούργησε τη φάση και ο Μπαρνάμπας Βάργκα ολοκλήρωσε την προσπάθεια, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Μετά το γκολ, η Ένωση επιχείρησε να ελέγξει τον ρυθμό και να προστατεύσει το προβάδισμά της. Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε αλλαγές, περνώντας μεταξύ άλλων στο παιχνίδι τους Βιτάλις, Μάνταλο και Ζίνι.

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Η Κηφισιά, από την πλευρά της, διατήρησε την επιθετική της διάθεση και συνέχισε να αναζητά την ισοφάριση, παρά το γεγονός ότι ο χρόνος λειτουργούσε υπέρ των φιλοξενούμενων.

Αποβλήθηκε ο Φαν Έιμα

Στο 90+3′ η προσπάθεια των γηπεδούχων έγινε ακόμη δυσκολότερη, καθώς ο Φαν Έιμα αντίκρισε την κόκκινη κάρτα και άφησε την Κηφισιά με δέκα παίκτες.

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Όλα έδειχναν ότι η ΑΕΚ θα έφευγε με το τρίποντο, καθώς απέμεναν ελάχιστα δευτερόλεπτα και είχε πλέον αριθμητικό πλεονέκτημα.

Η ομάδα του Λέτο, ωστόσο, αρνήθηκε να συμβιβαστεί με την ήττα.

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Η «βολίδα» του Μπένι στο 90+6′

Στην τελευταία ουσιαστικά επίθεση της αναμέτρησης, η μπάλα κατέληξε στον Μπένι έξω από την περιοχή.

Ο ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

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Το εντυπωσιακό γκολ του Μπένι επιβράβευσε τη μαχητικότητα των γηπεδούχων και άφησε την ΑΕΚ με την απογοήτευση μιας νίκης που χάθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Η πρώτη απώλεια βαθμών για την ΑΕΚ

Η Ένωση δεν κατάφερε να διπλασιάσει τις νίκες της στο πρωτάθλημα και περιορίστηκε στον βαθμό της ισοπαλίας.

Παρά το προβάδισμα και την αποβολή παίκτη της Κηφισιάς, η ΑΕΚ δεν «κλείδωσε» το αποτέλεσμα και το πλήρωσε στην τελευταία φάση του αγώνα.

Για την Κηφισιά, ο βαθμός συνοδεύτηκε από μία πειστική εμφάνιση απέναντι σε έναν από τους διεκδικητές του τίτλου. Η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο έδειξε αγωνιστική συνοχή, ένταση και χαρακτήρα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.