ΠΑΟΚ: Νέα Τούμπα 35.000 θέσεων με «ασπρόμαυρο τείχος» 8.700 οπαδών

Η παρουσίαση του σχεδίου για τη Νέα Τούμπα σηματοδοτεί ένα από τα σημαντικότερα έργα στην ιστορία του ΠΑΟΚ, καθώς ο σύλλογος σχεδιάζει την κατασκευή ενός σύγχρονου γηπέδου χωρητικότητας 35.000 θέσεων, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη Θεσσαλονίκη και τον ελληνικό αθλητισμό.

Σύμφωνα με την παρουσίαση της προόδου των μελετών, η χωρητικότητα της νέας έδρας του Δικεφάλου θα κυμαίνεται μεταξύ 34.000 και 35.000 θεατών, ενώ κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού θα είναι το βόρειο πέταλο των οργανωμένων οπαδών.

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Το «ασπρόμαυρο τείχος» των 8.700 φιλάθλων

Το νέο βόρειο πέταλο θα αποτελεί μία ενιαία κερκίδα χωρητικότητας 8.700 θέσεων, στα πρότυπα μεγάλων ευρωπαϊκών γηπέδων. Στόχος των αρχιτεκτόνων είναι να δημιουργηθεί ένα πραγματικό «τείχος» οπαδών πίσω από την εστία, ώστε να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η εκρηκτική ατμόσφαιρα της σημερινής Τούμπας.

Οι κερκίδες θα είναι πιο απότομες και θα βρίσκονται έως και 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο, ενώ σε ορισμένα σημεία θα αναπτύσσονται μέχρι και 20 μέτρα ψηλότερα. Ο αγωνιστικός χώρος προβλέπεται επίσης να τοποθετηθεί περίπου 1 έως 1,5 μέτρο χαμηλότερα.

Το εσωτερικό του γηπέδου θα είναι ενιαίο, χωρίς διακοπές μεταξύ των κερκίδων, ώστε ο ήχος και η ενέργεια των φιλάθλων να διαχέονται σε ολόκληρη την εγκατάσταση.

Πώς θα κατανεμηθούν οι θέσεις

Ο σχεδιασμός προβλέπει 16 διαφορετικές κατηγορίες θέσεων, καλύπτοντας τις ανάγκες των απλών φιλάθλων, των κατόχων διαρκείας, των οικογενειών, των φιλοξενούμενων οπαδών και των εκπροσώπων του Τύπου.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται:

8.700 θέσεις στο πέταλο των οργανωμένων

1.500 θέσεις για φιλοξενούμενους οπαδούς

500 θέσεις στο Family Deck

360 θέσεις στις σουίτες

150 θέσεις για δημοσιογράφους

Περίπου το 7% της συνολικής χωρητικότητας θα αφορά χώρους φιλοξενίας, VIP θέσεις και σουίτες.

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Ένας προορισμός για ολόκληρο τον χρόνο

Η Νέα Τούμπα δεν σχεδιάζεται μόνο ως ποδοσφαιρικό γήπεδο, αλλά ως ένας ευρύτερος προορισμός που θα λειτουργεί καθημερινά. Στο συγκρότημα προβλέπεται να ενταχθούν το μουσείο και η μπουτίκ του ΠΑΟΚ, χώροι εστίασης, αναψυχής και κοινωνικής συνάντησης.

Γύρω από το γήπεδο σχεδιάζεται ένα συνεχές υπερυψωμένο βάθρο, το λεγόμενο Podium, το οποίο θα περιβάλλει την εγκατάσταση κατά 360 μοίρες και θα παραμένει προσβάσιμο στους πεζούς καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

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Το συνολικό σχέδιο περιλαμβάνει επίσης χώρους στάθμευσης και παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο, με τη Νέα Τούμπα να φιλοδοξεί να αποτελέσει πυρήνα μιας ευρύτερης ανάπλασης της περιοχής.

Το χρονοδιάγραμμα του έργου

Στόχος του ΠΑΟΚ είναι η αίτηση για την έκδοση της οικοδομικής άδειας να κατατεθεί έως το τέλος του 2026 και οι κατασκευαστικές εργασίες να ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2027.

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Ο προβλεπόμενος χρόνος κατασκευής υπολογίζεται σε περίπου 40 μήνες, γεγονός που τοποθετεί την ολοκλήρωση του έργου προς το τέλος του 2030, εφόσον τηρηθεί το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ διευκρινίστηκε ότι η σημερινή Τούμπα δεν πρόκειται να κατεδαφιστεί πριν εξασφαλιστεί η κύρια οικοδομική άδεια.

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Παράλληλα, από τις γεωτεχνικές έρευνες και τις 21 γεωτρήσεις που πραγματοποιήθηκαν δεν προέκυψαν μέχρι στιγμής ενδείξεις ύπαρξης αρχαιοτήτων στην κύρια περιοχή του έργου.

Η τελική εξωτερική όψη του νέου γηπέδου δεν παρουσιάστηκε, καθώς ο ΠΑΟΚ προανήγγειλε ότι θα αποκαλυφθεί σε επόμενο χρόνο, κάνοντας λόγο για μια μεγάλη έκπληξη.