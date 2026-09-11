Παναθηναϊκός: Φουλάρει για Σαλάχ-Εντίν – Κρίσιμο Σάββατο για το deal με τη Ρόμα

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ολοκληρώσει τις κινήσεις του στο μεταγραφικό παζάρι και, λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η σχετική προθεσμία στην Ελλάδα, επιχειρεί να προχωρήσει σε ακόμη μία σημαντική προσθήκη.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Ρόμα για την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ-Εντίν, του 24χρονου διεθνούς Μαροκινού αριστερού μπακ.

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Οι επαφές ανάμεσα στις δύο ομάδες έχουν προχωρήσει σημαντικά, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί ακόμη οριστική συμφωνία. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου θεωρείται καθοριστικό για την εξέλιξη της υπόθεσης, με την πλευρά του Παναθηναϊκού να εμφανίζεται αισιόδοξη ότι μπορεί να βρεθεί η απαιτούμενη φόρμουλα.

Προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν η πιθανή συμφωνία θα αφορά αγορά των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή ή δανεισμό του από τη Ρόμα.

Η προσθήκη του Σαλάχ-Εντίν θα προσέφερε ακόμη περισσότερες επιλογές στην αριστερή πλευρά της άμυνας, ενώ η δυνατότητά του να αγωνιστεί σε διαφορετικούς ρόλους αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα.

Μετά και τη μεγάλη συμφωνία για τον Αζεντίν Ουναΐ, οι «πράσινοι» δείχνουν αποφασισμένοι να αξιοποιήσουν μέχρι τέλους το μεταγραφικό παράθυρο.

Ποιος είναι ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν

Ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2002 στο Άμστερνταμ και πραγματοποίησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Άλκμααρ, πριν συνεχίσει στον Άγιαξ.

Στη συνέχεια μετακινήθηκε στην Τβέντε, όπου βρήκε τον χρόνο συμμετοχής που χρειαζόταν για να καθιερωθεί σε επίπεδο ανδρών. Με την ομάδα του Ένσεντε πραγματοποίησε συνολικά 52 συμμετοχές, σημειώνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας έξι ασίστ.

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Οι εμφανίσεις του προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της Ρόμα, η οποία τον απέκτησε στις αρχές του 2025, καταβάλλοντας περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην ιταλική πρωτεύουσα, ωστόσο, δεν κατάφερε να αποκτήσει σταθερό ρόλο και κατέγραψε μόλις τρεις συμμετοχές.

Την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 επέστρεψε ως δανεικός στην Ολλανδία για λογαριασμό της Αϊντχόφεν. Αγωνίστηκε σε 25 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, μοίρασε μία ασίστ και απέκτησε σημαντικές εμπειρίες και από το Champions League.

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Τη φετινή σεζόν δεν έχει αγωνιστεί με τη Ρόμα, έχοντας μείνει εκτός αποστολής και στα τέσσερα πρώτα επίσημα παιχνίδια των «τζιαλορόσι».

Οι εμφανίσεις με το Μαρόκο

Ο Σαλάχ-Εντίν έχει καθιερωθεί και στην Εθνική Μαρόκου, με την οποία μετρά ήδη 13 συμμετοχές.

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Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 αγωνίστηκε σε τέσσερις αναμετρήσεις, απέναντι σε Βραζιλία, Αϊτή, Ολλανδία και Γαλλία, συμβάλλοντας στην πορεία του Μαρόκου μέχρι τα προημιτελικά.

Η φυσική του θέση είναι αυτή του αριστερού μπακ και μπακ-χαφ, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και ως αριστερός στόπερ σε διάταξη με τρεις κεντρικούς αμυντικούς.

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Στα 24 του χρόνια έχει ήδη περάσει από διαφορετικές ποδοσφαιρικές σχολές, διαθέτει διεθνείς παραστάσεις και βρίσκεται σε αναζήτηση μιας ομάδας που θα του προσφέρει σταθερό και πρωταγωνιστικό ρόλο.