Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου στις Αχαρνές, όταν 26χρονος οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια επιτέθηκε με λοστό στους ιδιοκτήτες τους.

Όλα συνέβησαν στη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως, στο ύψος του αριθμού 336. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αυτοκίνητο του 26χρονου κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, όταν προσέκρουσε διαδοχικά σε παρκαρισμένα ΙΧ και τελικά ακινητοποιήθηκε.

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Έβγαλε λοστό από το πορτ μπαγκάζ

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων βγήκαν στον δρόμο και ζήτησαν εξηγήσεις από τον οδηγό για τις ζημιές που είχαν προκληθεί.

Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, κατά τη διάρκεια του οποίου ο 26χρονος φέρεται να άνοιξε το πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του, να πήρε έναν μεταλλικό λοστό και να επιτέθηκε στους παρευρισκόμενους.

Από τα χτυπήματα τραυματίστηκαν στο κεφάλι ένας 69χρονος και μία 56χρονη, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Συνελήφθη ο 26χρονος

Ο οδηγός συνελήφθη από αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για:

Επικίνδυνη οδήγηση

Επικίνδυνες σωματικές βλάβες

Παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων

Ο 26χρονος οδηγείται την Κυριακή 22 Νοεμβρίου ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Ανάλογο περιστατικό είχε καταγραφεί πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, όπου οδηγός αυτοκινήτου κατηγορήθηκε ότι επιτέθηκε με μεταλλικό λοστό σε ποδηλάτη έπειτα από διαπληκτισμό στη μέση του δρόμου.

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Οι Αρχές έχουν εντείνει το τελευταίο διάστημα τους ελέγχους για επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές, ενώ πριν από λίγες ημέρες είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος 51χρονου που φέρεται να οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στους Θρακομακεδόνες έχοντας μαζί του δύο ανήλικα παιδιά.