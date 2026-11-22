Μία 55χρονη συνελήφθη στην Αθήνα, κατηγορούμενη για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση μιας 45χρονης γυναίκας με αναπηρία και ιδιαίτερη ψυχοδιανοητική ευαλωτότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η κατηγορούμενη φέρεται να εκμεταλλευόταν την ευάλωτη θέση της 45χρονης επί περίπου έναν χρόνο, απασχολώντας την σε οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθήνας και παρακρατώντας μεγάλο μέρος των εσόδων.

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Εντοπίστηκε σε σφραγισμένο οίκο ανοχής

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 19 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια ελέγχων του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων σε δέκα οίκους ανοχής στην περιοχή του Μεταξουργείου.

Σε υπόγειο οίκο ανοχής, ο οποίος λειτουργούσε παραβιάζοντας σφράγιση του Δήμου Αθηναίων, οι αστυνομικοί εντόπισαν την 45χρονη.

Κατά την παραμονή της στην αρμόδια υπηρεσία προέκυψαν ενδείξεις ότι ενδέχεται να αποτελεί θύμα εμπορίας ανθρώπων. Από σχετικά έγγραφα και την ψυχολογική αξιολόγηση πραγματογνώμονα επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για άτομο με αναπηρία, ελαφρά νοητική υστέρηση και αυξημένη ψυχοδιανοητική ευαλωτότητα.

Το DEBATER είχε καταγράψει και προηγούμενη επιχείρηση σε δέκα σφραγισμένους οίκους ανοχής στην Αττική, στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Πώς φέρεται να την προσέγγισε

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η 45χρονη προσεγγίστηκε πριν από περίπου έναν χρόνο από την κατηγορούμενη, την οποία είχε ενημερώσει εξαρχής ότι ήταν άτομο με αναπηρία.

Η 55χρονη φέρεται να την προσέγγιζε επανειλημμένα και, ασκώντας συναισθηματική επιρροή, να απέσπασε τη συναίνεσή της ώστε να απασχολείται ως εκδιδόμενη σε οίκους ανοχής.

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Η γυναίκα πραγματοποιούσε μεγάλο αριθμό ερωτικών ραντεβού, ενώ σημαντικό μέρος των εσόδων φέρεται να παρακρατούνταν από την κατηγορούμενη.

Οι πιέσεις και η συναισθηματική χειραγώγηση

Η 45χρονη φέρεται κατά διαστήματα να εξέφραζε την αντίθεσή της και να διέκοπτε την απασχόλησή της. Σύμφωνα, όμως, με τη δικογραφία, επέστρεφε έπειτα από πιέσεις, παραινέσεις, υποσχέσεις για μεγάλα χρηματικά ποσά και συναισθηματική χειραγώγηση.

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Παράλληλα, η κατηγορούμενη φέρεται να την καθοδηγούσε ώστε να αποκρύπτει από την οικογένεια και το κοινωνικό περιβάλλον της την πραγματική φύση της δραστηριότητάς της.

Η σύλληψη στην Ευελπίδων

Το μεσημέρι της 20ής Νοεμβρίου οι αστυνομικοί εντόπισαν την 55χρονη μέσα στο συγκρότημα της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου στεγάζεται η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

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Η γυναίκα προσήχθη στην αρμόδια υπηρεσία και συνελήφθη. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν:

Δύο κινητά τηλέφωνα

Ιδιόχειρες σημειώσεις σχετικές με οίκους ανοχής

Στοιχεία που αφορούσαν ερωτικά ραντεβού

Η 55χρονη κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση. Η ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης ανήκει στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.