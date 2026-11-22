Σε λειτουργία βρίσκεται η αναβαθμισμένη υπηρεσία OpenCar του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να αντλούν αναλυτικές πληροφορίες για ένα όχημα χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας του.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση opencar.data.gov.gr και δεν εμφανίζει προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του οχήματος.

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Με τη νέα έκδοση, οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν περιορίζονται πλέον στην κατάσταση κυκλοφορίας και στην ασφαλιστική κάλυψη, αλλά επεκτείνονται στα στοιχεία του τελευταίου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ.

Τι εμφανίζεται πλέον για το ΚΤΕΟ

Πληκτρολογώντας την πινακίδα κυκλοφορίας, ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για:

Το αποτέλεσμα του τελευταίου τεχνικού ελέγχου.

Την ημερομηνία πραγματοποίησης του τελευταίου ΚΤΕΟ.

Την ημερομηνία του επόμενου προγραμματισμένου ελέγχου.

Τον τύπο του τεχνικού ελέγχου.

Τον αριθμό του σχετικού πιστοποιητικού.

Τα χιλιόμετρα που είχαν καταγραφεί κατά τον τελευταίο έλεγχο.

Η εμφάνιση των χιλιομέτρων μπορεί να αποτελέσει ένα επιπλέον εργαλείο για όσους εξετάζουν την αγορά μεταχειρισμένου οχήματος. Πρόκειται, ωστόσο, για την ένδειξη που καταγράφηκε στο τελευταίο ΚΤΕΟ και όχι για πλήρες ιστορικό όλων των μεταβολών του χιλιομετρητή.

Όλες οι πληροφορίες που παρέχει το OpenCar

Εκτός από τα στοιχεία του ΚΤΕΟ, ο χρήστης μπορεί να δει:

Την κατηγορία και το χρώμα του οχήματος.

Τη δηλωμένη χρήση του.

Στοιχεία του αριθμού πλαισίου.

Τον κυβισμό και τη φορολογήσιμη ισχύ.

Την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Την ημερομηνία χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας.

Εάν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση ή ακινησία.

Εάν η άδεια κυκλοφορίας βρίσκεται σε ισχύ.

Εάν το όχημα είναι ασφαλισμένο.

Δεν εμφανίζονται το ονοματεπώνυμο ή άλλα προσωπικά δεδομένα του ιδιοκτήτη, ούτε πληροφορίες για πιθανές οφειλές από τέλη κυκλοφορίας. Η αναζήτηση πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση την πινακίδα του οχήματος.

Πώς γίνεται η αναζήτηση

Η διαδικασία είναι απλή:

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Ο χρήστης επισκέπτεται το OpenCar. Πληκτρολογεί τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Επιλέγει την αναζήτηση. Η πλατφόρμα εμφανίζει τα διαθέσιμα στοιχεία από τα δημόσια μητρώα.

Οι πληροφορίες μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες πριν από την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, χωρίς πάντως να υποκαθιστούν τον τεχνικό έλεγχο από μηχανικό ή τον αναλυτικό έλεγχο του ιστορικού του οχήματος.

Αυτοματοποιημένη πρόσβαση για επιχειρήσεις μέσω API

Η δεύτερη σημαντική αλλαγή αφορά τη δυνατότητα αξιοποίησης των δεδομένων μέσω API, δηλαδή μέσω προγραμματιστικής διεπαφής που επιτρέπει σε διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα να επικοινωνούν μεταξύ τους.

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Εφόσον διαθέτουν την προβλεπόμενη πρόσβαση, επιχειρήσεις θα μπορούν να αντλούν αυτοματοποιημένα τα διαθέσιμα στοιχεία χωρίς να πραγματοποιούν ξεχωριστή, χειροκίνητη αναζήτηση για κάθε πινακίδα.

Η δυνατότητα αφορά κυρίως:

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Ασφαλιστικές εταιρείες.

Εμπόρους μεταχειρισμένων οχημάτων.

Εταιρείες leasing.

Επιχειρήσεις με μεγάλους στόλους αυτοκινήτων.

Μια εταιρεία leasing, για παράδειγμα, θα μπορεί να συνδέσει το πληροφοριακό της σύστημα με το OpenCar και να ενημερώνει αυτόματα τα αρχεία των οχημάτων του στόλου της.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, επισήμανε ότι η διεύρυνση της υπηρεσίας ενισχύει τη διαφάνεια και την ασφάλεια των συναλλαγών, περιορίζοντας παράλληλα τη γραφειοκρατία.

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Η σημασία για ασφαλιστικές και οδηγούς

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος χαρακτηρίζει θετική τη νέα υπηρεσία, καθώς η άμεση πρόσβαση σε αξιόπιστα στοιχεία μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία ασφάλισης και να περιορίσει τα λάθη κατά την καταχώριση των δεδομένων.

Οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για ανασφάλιστα οχήματα και οχήματα χωρίς ΚΤΕΟ έχουν ήδη ενταθεί, με την ΑΑΔΕ να έχει θέσει σε εφαρμογή σύστημα που αντλεί στοιχεία από διαφορετικά δημόσια μητρώα.

Η ασφαλιστική κάλυψη είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς σε περίπτωση σύγκρουσης με ανασφάλιστο όχημα εφαρμόζεται διαφορετική διαδικασία για την αποζημίωση των ζημιών μέσω του Επικουρικού Κεφαλαίου.

Η νέα υπηρεσία αναπτύχθηκε από το Τμήμα Προτύπων και Εφαρμογών Τεχνολογιών Δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων, με την υποστήριξη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και τη συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.