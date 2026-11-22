Σοβαρές ενδείξεις οργανωμένης διακίνησης πλαστών έργων τέχνης διερευνούν οι Αρχές, έπειτα από τη σύλληψη ενός 44χρονου έξω από τον σταθμό του Μετρό «Αμπελόκηποι».

Από τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά 35 έργα που αποδίδονταν σε γνωστούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Σύμφωνα με την αρχική γνωμάτευση ειδικού, όλα είναι πλαστά, ενώ εάν ήταν αυθεντικά η συνολική αξία τους θα προσέγγιζε τα 1,7 εκατ. ευρώ.

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Η καταγγελία για τους πίνακες στη Vendora

Η έρευνα άρχισε στις 7 Οκτωβρίου 2026, όταν στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία έφτασε ηλεκτρονική καταγγελία για δύο πίνακες που πωλούνταν μέσω της πλατφόρμας Vendora και αποδίδονταν στον ζωγράφο Γιώργο Μπουζιάνη.

Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, τα έργα φέρονταν να είναι πλαστά και συνοδεύονταν από ψευδή πιστοποιητικά γνησιότητας.

Ο ίδιος, ο οποίος δήλωσε εξειδικευμένος σε ζητήματα έργων τέχνης, υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένη περίπτωση, αλλά ενδεχομένως για τμήμα ευρύτερης σειράς πλαστών έργων που διακινούνταν με παρόμοιες βεβαιώσεις και υπογραφές.

Παρέδωσε επίσης στις Αρχές στοιχεία για έργα αντίστοιχης τεχνοτροπίας, τα οποία είχαν διατεθεί προς δημοπράτηση από γαλλικό οίκο, αλλά αποσύρθηκαν έπειτα από παρέμβασή του.

Το ραντεβού έξω από το Μετρό

Το πρωί της 21ης Νοεμβρίου οργανώθηκε επιχείρηση έξω από τον σταθμό του Μετρό «Αμπελόκηποι». Εκεί συνελήφθη ο 44χρονος, ο οποίος είχε στην κατοχή του έξι έργα αποδιδόμενα στον Γιώργο Μπουζιάνη.

Οι πίνακες επρόκειτο να πωληθούν έναντι συνολικού ποσού 5.150 ευρώ.

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Κατά την ακινητοποίησή του, ο 44χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ενεργούσε ως εκπρόσωπος του προσώπου που είχε αναρτήσει την αγγελία. Όπως είπε στους αστυνομικούς, γνώριζε τον φερόμενο πωλητή από το 2014 και είχε παραλάβει τα έργα από την κατοικία του, έπειτα από σχετική εντολή.

Ο δεύτερος εμπλεκόμενος δεν συνελήφθη. Κατά τον ισχυρισμό του 44χρονου, βρίσκεται στις ΗΠΑ και ιερουργεί ως αρχιμανδρίτης, ενώ επισκέπτεται την Ελλάδα κυρίως κατά τους θερινούς μήνες.

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Τι κατασχέθηκε από τις έρευνες

Στις έρευνες που ακολούθησαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατασχέθηκαν:

35 έργα τέχνης αποδιδόμενα σε γνωστούς καλλιτέχνες

2.750 ευρώ

97 χρυσές λίρες

Τέσσερα χρυσά γαλλικά νομίσματα

Δύο πολύτιμοι λίθοι

Ιστορικός τέχνης και τεχνοκριτικός εξέτασε τα έργα και γνωμάτευσε ότι πρόκειται στο σύνολό τους για απομιμήσεις και όχι για αυθεντικές δημιουργίες.

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Παράλληλα, διορίστηκε πραγματογνώμονας από τον Πίνακα Πραγματογνωμόνων του Εφετείου Αθηνών, προκειμένου να εξετάσει αναλυτικά τόσο τα έργα όσο και τα συνοδευτικά πιστοποιητικά.

Η υπόθεση προστίθεται σε προηγούμενες έρευνες για απάτες με πλαστούς πίνακες και πιστοποιητικά γνησιότητας, τις οποίες έχει καταγράψει το DEBATER.

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Σε βάρος των δύο εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη διακίνηση κατασκευασμένων έργων τέχνης, διακεκριμένη απάτη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η έρευνα συνεχίζεται για την έκταση της δραστηριότητας και την πιθανή εμπλοκή άλλων προσώπων.