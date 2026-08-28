Super League 2: ΠΑΟΚ Β – Ολυμπιακός Β στην πρεμιέρα – Όλο το πρόγραμμα

Το πλήρες πρόγραμμα της Super League 2 για την αγωνιστική περίοδο 2026/27 έγινε γνωστό το βράδυ της Παρασκευής (28/8), μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Γλυφάδα.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Γκολφ Γλυφάδας, με την κλήρωση να αναδεικνύει από την πρώτη κιόλας αγωνιστική ορισμένα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ζευγάρια.

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Σημαντικότερο από αυτά είναι το ΠΑΟΚ Β – Ολυμπιακός Β, ενώ η ΑΕΛ θα υποδεχθεί την Αναγέννηση Καρδίτσας σε μία δυνατή αναμέτρηση με έντονο θεσσαλικό ενδιαφέρον.

Η έναρξη του νέου πρωταθλήματος έχει προγραμματιστεί για τις 6 Σεπτεμβρίου.

Τριετείς συμφωνίες για χορηγία και τηλεοπτική κάλυψη

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρόεδρος της διοργανώτριας αρχής, Πέτρος Μαρτσούκος, γνωστοποίησε δύο συμφωνίες με χρονικό ορίζοντα τριετίας.

Η πρώτη αφορά τη συνεργασία με στοιχηματική εταιρεία για την ονοματοδοσία του πρωταθλήματος, ενώ η δεύτερη προβλέπει την τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων από την ΕΡΤ για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Πέτρος Μαρτσούκος αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάγκη περαιτέρω οικονομικής ενίσχυσης των επαγγελματικών κατηγοριών μέσω των εσόδων που προκύπτουν από τη φορολογία του στοιχήματος.

Οι ειδικοί κλειδάριθμοι

Ειδικό κλειδάριθμο έλαβαν οι Μαρκό, Ζάκυνθος, Απόλλων Καλαμαριάς και ΠΑΟΚ Β, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα με τη χρησιμοποίηση κοινών γηπέδων.

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Αντίστοιχο αίτημα υπέβαλαν οι Αστέρας Τρίπολης Β, Αναγέννηση Καρδίτσας και ΠΑΣ Πύργος, με αποτέλεσμα οι τρεις ομάδες να αγωνιστούν εκτός έδρας στις δύο πρώτες αγωνιστικές.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς και η αναπληρώτρια πρόεδρος της Super League, Κάτια Κοξένογλου.

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Οι τοποθετήσεις των επισήμων επικεντρώθηκαν στην προσπάθεια περαιτέρω αναβάθμισης και ενίσχυσης της δεύτερης επαγγελματικής κατηγορίας.

Το σύστημα ανόδου και υποβιβασμού

Με βάση το σύστημα διεξαγωγής, οι δύο πρώτες ομάδες της τελικής κατάταξης θα εξασφαλίσουν την άνοδο στη Stoiximan Super League.

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Αντίθετα, οι τέσσερις τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν στη Γ’ Εθνική.

Το πλήρες πρόγραμμα της Super League 2

1η αγωνιστική / 16η αγωνιστική

Πανιώνιος – Αστέρας Τρίπολης Β

Μαρκό – Πανσερραϊκός

Ελλάς Σύρου – Απόλλων Καλαμαριάς

Athens Kallithea – Νίκη Βόλου

ΑΕΛ – Αναγέννηση Καρδίτσας

ΠΑΟΚ Β – Ολυμπιακός Β

Νέστος Χρυσούπολης – Ζάκυνθος

Πανθρακικός – ΠΑΣ Πύργος

2η αγωνιστική / 17η αγωνιστική

Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης Β

Πανιώνιος – Απόλλων Καλαμαριάς

Μαρκό – Athens Kallithea

Ελλάς Σύρου – Αναγέννηση Καρδίτσας

Νίκη Βόλου – Ολυμπιακός Β

ΑΕΛ – Ζάκυνθος

Πανθρακικός – ΠΑΟΚ Β

Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΣ Πύργος

3η αγωνιστική / 18η αγωνιστική

Αστέρας Τρίπολης Β – Απόλλων Καλαμαριάς

Athens Kallithea – Πανσερραϊκός

Αναγέννηση Καρδίτσας – Πανιώνιος

Ολυμπιακός Β – Μαρκό

Ζάκυνθος – Ελλάς Σύρου

Πανθρακικός – Νίκη Βόλου

ΠΑΣ Πύργος – ΑΕΛ

ΠΑΟΚ Β – Νέστος Χρυσούπολης

4η αγωνιστική / 19η αγωνιστική

Athens Kallithea – Αστέρας Τρίπολης Β

Απόλλων Καλαμαριάς – Αναγέννηση Καρδίτσας

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός Β

Πανιώνιος – Ζάκυνθος

Μαρκό – Πανθρακικός

Ελλάς Σύρου – ΠΑΣ Πύργος

Νίκη Βόλου – Νέστος Χρυσούπολης

ΑΕΛ – ΠΑΟΚ Β

5η αγωνιστική / 20ή αγωνιστική

Αστέρας Τρίπολης Β – Αναγέννηση Καρδίτσας

Ολυμπιακός Β – Athens Kallithea

Ζάκυνθος – Απόλλων Καλαμαριάς

Πανθρακικός – Πανσερραϊκός

ΠΑΣ Πύργος – Πανιώνιος

Νέστος Χρυσούπολης – Μαρκό

ΠΑΟΚ Β – Ελλάς Σύρου

Νίκη Βόλου – ΑΕΛ

6η αγωνιστική / 21η αγωνιστική

Ολυμπιακός Β – Αστέρας Τρίπολης Β

Αναγέννηση Καρδίτσας – Ζάκυνθος

Athens Kallithea – Πανθρακικός

Απόλλων Καλαμαριάς – ΠΑΣ Πύργος

Πανσερραϊκός – Νέστος Χρυσούπολης

Πανιώνιος – ΠΑΟΚ Β

Μαρκό – ΑΕΛ

Ελλάς Σύρου – Νίκη Βόλου

7η αγωνιστική / 22η αγωνιστική

Αστέρας Τρίπολης Β – Ζάκυνθος

Πανθρακικός – Ολυμπιακός Β

ΠΑΣ Πύργος – Αναγέννηση Καρδίτσας

Νέστος Χρυσούπολης – Athens Kallithea

ΠΑΟΚ Β – Απόλλων Καλαμαριάς

ΑΕΛ – Πανσερραϊκός

Νίκη Βόλου – Πανιώνιος

Μαρκό – Ελλάς Σύρου

8η αγωνιστική / 23η αγωνιστική

Πανθρακικός – Αστέρας Τρίπολης Β

Ζάκυνθος – ΠΑΣ Πύργος

Ολυμπιακός Β – Νέστος Χρυσούπολης

Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΟΚ Β

Athens Kallithea – ΑΕΛ

Απόλλων Καλαμαριάς – Νίκη Βόλου

Πανσερραϊκός – Ελλάς Σύρου

Πανιώνιος – Μαρκό

9η αγωνιστική / 24η αγωνιστική

Αστέρας Τρίπολης Β – ΠΑΣ Πύργος

Νέστος Χρυσούπολης – Πανθρακικός

ΠΑΟΚ Β – Ζάκυνθος

ΑΕΛ – Ολυμπιακός Β

Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας

Ελλάς Σύρου – Athens Kallithea

Μαρκό – Απόλλων Καλαμαριάς

Πανιώνιος – Πανσερραϊκός

10η αγωνιστική / 25η αγωνιστική

Νέστος Χρυσούπολης – Αστέρας Τρίπολης Β

ΠΑΣ Πύργος – ΠΑΟΚ Β

Πανθρακικός – ΑΕΛ

Ζάκυνθος – Νίκη Βόλου

Ολυμπιακός Β – Ελλάς Σύρου

Αναγέννηση Καρδίτσας – Μαρκό

Athens Kallithea – Πανιώνιος

Απόλλων Καλαμαριάς – Πανσερραϊκός

11η αγωνιστική / 26η αγωνιστική

Αστέρας Τρίπολης Β – ΠΑΟΚ Β

ΑΕΛ – Νέστος Χρυσούπολης

Νίκη Βόλου – ΠΑΣ Πύργος

Ελλάς Σύρου – Πανθρακικός

Μαρκό – Ζάκυνθος

Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β

Πανσερραϊκός – Αναγέννηση Καρδίτσας

Απόλλων Καλαμαριάς – Athens Kallithea

12η αγωνιστική / 27η αγωνιστική

ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης Β

ΠΑΟΚ Β – Νίκη Βόλου

Νέστος Χρυσούπολης – Ελλάς Σύρου

ΠΑΣ Πύργος – Μαρκό

Πανθρακικός – Πανιώνιος

Ζάκυνθος – Πανσερραϊκός

Ολυμπιακός Β – Απόλλων Καλαμαριάς

Αναγέννηση Καρδίτσας – Athens Kallithea

13η αγωνιστική / 28η αγωνιστική

Αστέρας Τρίπολης Β – Νίκη Βόλου

Ελλάς Σύρου – ΑΕΛ

Μαρκό – ΠΑΟΚ Β

Πανιώνιος – Νέστος Χρυσούπολης

Πανσερραϊκός – ΠΑΣ Πύργος

Απόλλων Καλαμαριάς – Πανθρακικός

Athens Kallithea – Ζάκυνθος

Αναγέννηση Καρδίτσας – Ολυμπιακός Β

14η αγωνιστική / 29η αγωνιστική

Ελλάς Σύρου – Αστέρας Τρίπολης Β

Νίκη Βόλου – Μαρκό

ΑΕΛ – Πανιώνιος

ΠΑΟΚ Β – Πανσερραϊκός

Νέστος Χρυσούπολης – Απόλλων Καλαμαριάς

ΠΑΣ Πύργος – Athens Kallithea

Πανθρακικός – Αναγέννηση Καρδίτσας

Ζάκυνθος – Ολυμπιακός Β

15η αγωνιστική / 30ή αγωνιστική