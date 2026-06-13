Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την τιτανομαχία Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και τα παιχνίδια του Μουντιάλ 2026

Γεμάτο μεγάλα αθλητικά event είναι το σημερινό (13/6) πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων με την τιτανομαχία του ΣΕΦ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού να ξεχωρίζει.

Οι δύο αιώνιοι δίνουν το τελευταίο ματς της σεζόν με τον τίτλο του πρωταθλητή να κρίνεται σήμερα μετά από 4 παιχνίδια γεμάτα συγκινήσεις. Στο μεταξύ, συνεχίζεται η δράση στο Μουντιάλ 2026 με το Κατάρ – Ελβετία, για να ακολουθήσουν ξημερώματα Κυριακής τα Βραζιλία – Μαρόκο, Αϊτή – Σκωτία και Αυστραλία – Τουρκία.

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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

12:00 Novasports Start WTA 250 2026 Χερτόγκενμπος (Ημιτελικός)

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (1ος Ημιτελικός)

13:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 MSC CRUISES Grand Prix de Barcelona – Catalunya Practice 3 Μηχανοκίνητα

14:00 Novasports Start WTA 250 2026 Χερτόγκενμπος (Ημιτελικός)

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (2ος Ημιτελικός)

15:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ώρα Μουντιάλ Ποδόσφαιρο

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15:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Λονδίνο (Ημιτελικοί)

17:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 MSC CRUISES Grand Prix de Barcelona – Catalunya Qualifying Μηχανοκίνητα

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17:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Λονδίνο (Ημιτελικοί)

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Stoiximan GBL

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18:30 COSMOTE SPORT 4 HD NBA On Fire 2025-26 Ε33 Μπάσκετ

20:00 ΕΡΤ Sports 2 Ολυμπιακός – Φερεντσβάρος Champions League

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21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τενερίφη – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa 2025-26

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Βενέτσια Lega Basket Serie A 2025-26

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ώρα Μουντιάλ Ποδόσφαιρο

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κατάρ – Ελβετία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026

22:00 ΕΡΤ Sports 2 Μπαρτσελονέτα – Προ Ρέκο Champions League

01:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βραζιλία – Μαρόκο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026

04:00 ΕΡΤ1 Αϊτή – Σκωτία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026

07:00 ΕΡΤ1 Αυστραλία – Τουρκία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026