Ηράκλειο: Πέθανε βρέφος 18 μηνών – Πάλευαν για 48 λεπτά να το κρατήσουν στην ζωή οι γιατροί του ΠΑΓΝΗ, συνελήφθη ο παππούς

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το βράδυ της Παρασκευής (12/6) καθώς οι γιατροί του ΠΑΓΝΗ πάλευαν επί 48 λεπτά να επαναφέρουν στην ζωή ένα βρέφος 18 μηνών.

Το βρέφος, Ρομά στην καταγωγή, τις τελευταίες ημέρες, δεν ήταν καλά στην υγεία του. Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο 45χρονος παππούς του, που το φρόντιζε καθώς οι γονείς του μωρού εργάζονται εκτός Κρήτης, μετέφερε το εγγόνι του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε σηπτική εικόνα, όπως διαπιστώθηκε από το ιατρικό προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Στην πορεία, το βρέφος έκανε επεισόδιο καρδιοαναπνευστικής ανακοπής. Οι γιατροί, αμέσως, άρχισαν να τού κάνουν ΚΑΡΠΑ. Δυστυχώς, όμως, το παιδάκι άφησε την τελευταία του πνοή. Με εισαγγελική εντολή, ο παππούς συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης, προκειμένου να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές τί ακριβώς έγινε.