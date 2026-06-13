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ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 – ΕΠΑΛ: Αυτά είναι τα θέματα των σημερινών μαθημάτων ειδικότητας

Έως την Δευτέρα 15 Ιουνίου συνεχίζονται οι εξετάσεις

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 – ΕΠΑΛ: Αυτά είναι τα θέματα των σημερινών μαθημάτων ειδικότητας
DEBATER NEWSROOM

Σε τέσσερα μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα 13/6  οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.

Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν σήμερα είναι: Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) και Ψηφιακά Συστήματα.

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Τα θέματα στην Τεχνολογία Υλικών:

2. TEXNOLOGIA_YLIKWN_2026Λήψη

Τα θέματα στην Οικοδομική:

6. OIKODOMIKH 2026Λήψη

Τα θέματα στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ)

5. MHXANES_ESWTERIKHS_KAYSHS_II_2026Λήψη

Τα θέματα στα Ψηφιακά Συστήματα

5.PSIFIAKA_SYSTHMATA_2026Λήψη

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15/6.

Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το DEBATER σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς παρουσιάζει έγκυρα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις τους.

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Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων θα ανακοινωθούν έως τις 26/6.

Το επόμενο κρίσιμο στάδιο αφορά την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων, με τη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μετά τις 7/7, προκειμένου οι υποψήφιοι να καταθέσουν τις προτιμήσεις τους για τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

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Οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα αναρτηθούν  σε όλα τα Λύκεια της χώρας και στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, ενώ ταυτόχρονα θα  αποσταλούν  και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο των υποψηφίων, σε όσους το έχουν  αιτηθεί.

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