Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 – ΕΠΑΛ: Αυτά είναι τα θέματα των σημερινών μαθημάτων ειδικότητας

Σε τέσσερα μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα 13/6 οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.

Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν σήμερα είναι: Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) και Ψηφιακά Συστήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα θέματα στην Τεχνολογία Υλικών:

Τα θέματα στην Οικοδομική:

Τα θέματα στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ)

Τα θέματα στα Ψηφιακά Συστήματα

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15/6.

Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το DEBATER σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς παρουσιάζει έγκυρα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων θα ανακοινωθούν έως τις 26/6.

Το επόμενο κρίσιμο στάδιο αφορά την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων, με τη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μετά τις 7/7, προκειμένου οι υποψήφιοι να καταθέσουν τις προτιμήσεις τους για τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα αναρτηθούν σε όλα τα Λύκεια της χώρας και στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, ενώ ταυτόχρονα θα αποσταλούν και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο των υποψηφίων, σε όσους το έχουν αιτηθεί.