Έγραψαν ιστορία τα κορίτσια του Ολυμπιακού: Αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες Ευρώπης για 4η φορά νικώντας την Φερεντσβάρος στα πέναλτι

Πρωταθλήτρια Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού. Στον συγκλονιστικό χθεσινό τελικό του final-4 του Champions League, στη Μάλτα, η πειραϊκή ομάδα επικράτησε της Φερεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι, με τη Σάντα να ισοφαρίζει 14-14, στα 13 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του κανονικού αγώνα, και την Φαν ντεν Ντόμπελστιν να αποκρούει και τα τρία πέναλτι των Μαγυάρων!

Μετά από έναν τελικό “θρίλερ” και ήρωα στα πέναλτι την τερματοφύλακα Φαν ντεν Ντόμπελστιν, ο Ολυμπιακός “λύγισε” τη Φερεντσβάρος στη Μάλτα και ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης.

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Μετά τους ευρωπαϊκούς τίτλους του 2015, του 2021 και του 2022, ο Ολυμπιακός συνέχισε έτσι να γράφει ιστορία στο LEN Champions League, κατακτώντας το τρόπαιο και το 2026.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 7-5, 10-12, 14-14 και 17-14 στα πέναλτι

Η σειρά των πέναλτι: Μυριοκεφαλιτάκη 15-14, Ορτίθ (απόκρουση Φαν ντεν Ντόμπελστιν), Β. Πλευρίτου 16-14, Σίλαγκι (απόκρουση Φαν ντεν Ντόμπελστιν), Τριχά (απόκρουση Κις), Ελευθ. Πλευρίτου (απόκρουση Φαν ντεν Ντόμπελστιν), Σιούτη 17-14

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 1, Τριχά 2, Αντριους 5, Σιούτη 3, Δρακωτού, Νίνου 2, Β. Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς

ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ (Μαρκ Ματάις): Κις, Ελευθ. Πλευρίτου 2, Μάτε, Κούρουτς-Γκουρισάτι 7, Βάλι, Κέστελι 2, Λαϊμέτερ, Κούνα, Ορτίθ 1, Φάρκας 1, Σίλαγκι, Νέσμελι, Ντε Φρις 1, Μπόντσα