ΗΠΑ – Παραγουάη 4-1: Τρομερό ξεκίνημα για τους διοργανωτές με σούπερ Μπαλογκούν

Άψογα ξεκίνησε το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 -που συνδιοργανώνουν με Μεξικό και Καναδά- για τις ΗΠΑ, έχοντας πρωταγωνιστή τον 24χρονο επιθετικό Φόλαριν Μπαλογκούν, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό στο SoFi στάδιο του Λος Άντζελες, στη νίκη με 4-1 επί της Παραγουάης στον εναρκτήριο αγώνα του 4ου ομίλου.

Λίγο μετά το…σόου της τρίτης και τελευταίας τελετής έναρξης στο Μουντιάλ των τριών χωρών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπομπαντίγια (7′ αυτογκόλ), Μπάλογκαν (31′, 45’+5′) διαμόρφωσαν τις αποστάσεις στο καλύτερο-έως τώρα-πρώτο ημίχρονο της διοργάνωσης, πριν ο Μαουρίσιο μειώσει (73’) και ο Ρέινα (90’+8′) «υπογράψει» το τελικό σκορ.

Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν την Αυστραλία στις 19 Ιουνίου στο Σιάτλ, ενώ η Παραγουάη ταξιδεύει στο Σαν Φρανσίσκο για να αντιμετωπίσει την Τουρκία.

ΗΠΑ ( Μαουρίτσιο Ποτσετίνο): Φρις – Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ριμ , Ρόμπινσον – Άνταμς, ΜακΚένι, Τίλμαν (Ρέινα 82′) – Ντεστ (Γουεά 72′), Μπάλογκαν (Πέπι 72′), Πούλισικ (Μπερχάλτερ 46′)

Παραγουάη (Γκουστάβο Άλφαρο): Χιλ – Κάσερες (Βελάσκεζ 79′), Γκόμες , Αλντερέτε, Αλόνσο – Γκόμες (Κάκου 80′), Μπομπαντίγια (Μαουρίσιο 46′), Κούμπας – Αλμιρόν (Σόσα 79′), Σαναμπρία (Άρσε 62′), Ενσίσο.