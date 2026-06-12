Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ολυμπιακός – Φερεντσβάρος στον τελικό του Champions League στο πόλο γυναικών
Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας
Μεγάλη μέρα είναι η σημερινή για το ελληνικό πόλο γυναικών καθώς ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Φερεντσβάρος στον τελικό του Champions League στο παιχνίδι που ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Για το Μουντιάλ 2026, πρεμιέρα κάνουν οι άλλοι δύο συνδιοργανωτές στην 2η ημέρα του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού τουρνουά του πλανήτη.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη
13:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Λονδίνο
14:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ντεν Μπος
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη
14:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 MSC CRUISES Grand Prix de Barcelona – Catalunya Practice 1 Μηχανοκίνητα
15:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Λονδίνο 16:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ντεν Μπος
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη 17:30 Novasports 6HDWTA 500 2026 Λονδίνο
18:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ντεν Μπος 18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη
18:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 MSC CRUISES Grand Prix de Barcelona – Catalunya Practice 2 Μηχανοκίνητα
19:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Λονδίνο
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια- Μπανταλόνα ACB Liga Endesa
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καναδάς – Βοσνία-Ερζεγοβίνη Παγκόσμιο Κύπελλο
22:00 Mega News Ολυμπιακός-Φερεντσβάρος Τελικός Champions League πόλο γυναικών
04:00 ΕΡΤ1 ΗΠΑ – Παραγουάη Παγκόσμιο Κύπελλο
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