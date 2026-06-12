Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ολυμπιακός – Φερεντσβάρος στον τελικό του Champions League στο πόλο γυναικών

Μεγάλη μέρα είναι η σημερινή για το ελληνικό πόλο γυναικών καθώς ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Φερεντσβάρος στον τελικό του Champions League στο παιχνίδι που ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Για το Μουντιάλ 2026, πρεμιέρα κάνουν οι άλλοι δύο συνδιοργανωτές στην 2η ημέρα του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού τουρνουά του πλανήτη.

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Οι αθλητικές μεταδόσεις

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη

13:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Λονδίνο

14:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ντεν Μπος

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη

14:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 MSC CRUISES Grand Prix de Barcelona – Catalunya Practice 1 Μηχανοκίνητα

15:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Λονδίνο 16:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ντεν Μπος

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16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη 17:30 Novasports 6HDWTA 500 2026 Λονδίνο

18:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ντεν Μπος 18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη

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18:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 MSC CRUISES Grand Prix de Barcelona – Catalunya Practice 2 Μηχανοκίνητα

19:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Λονδίνο

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21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια- Μπανταλόνα ACB Liga Endesa

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καναδάς – Βοσνία-Ερζεγοβίνη Παγκόσμιο Κύπελλο

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22:00 Mega News Ολυμπιακός-Φερεντσβάρος Τελικός Champions League πόλο γυναικών

04:00 ΕΡΤ1 ΗΠΑ – Παραγουάη Παγκόσμιο Κύπελλο