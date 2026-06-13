Η λαμπρή τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026 στο Λος Άντζελες – Εντυπωσίασε η Κέιτι Πέρι, τράβηξαν τα βλέμματα Ντέιβιντ Μπέκαμ και Τομ Κρουζ

Με την ιδιαιτερότητα πως πραγματοποιήθηκαν 3 τελετές έναρξης ολοκληρώθηκαν οι πρώτες τρεις μέρες του Μουντιάλ 2026 που συνδιοργανώνεται από ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Η τελευταία χρονικά γιορτή εκτυλίχθηκε στο Λος Άντζελες απουσία του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά παρουσία αρκετών celebrities. Την αρχή των εορταστικών εκδηλώσεων έκανε ο Τζέισον Σουντέικις, ο οποίος υποδυόταν τον Τεντ Λάσο στην επιτυχημένη σειρά “Τεντ Λάσο”.

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Ο Αμερικανός ηθοποιός έδωσε το σύνθημα της έναρξης του Μουντιάλ 2026 με τη δική του ομιλία.

Η ποπ σταρ, Κέιτι Πέρι, ήταν η τραγουδίστρια που ανέλαβε να ξεσηκώσει με τα τραγούδια της τον κόσμο, ενώ στο γήπεδο βρέθηκαν ακόμα οι Ντέιβιντ Μπέκαμ, αλλά και ο ηθοποιός, Τομ Κρουζ.