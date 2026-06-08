Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τη GBL

Το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στα πλαίσια του 3ου τελικού της Stoiximan Basket League ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Την ίδια στιγμή, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα διεθνή φιλικά ενόψει Μουντιάλ 2026.

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Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (8/6)

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπαχτσεσεχίρ – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Basket League 3ος Τελικός Greek Basketball League

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22:10 Novasports Start Γαλλία – Βόρεια Ιρλανδία Φιλικός Αγώνας