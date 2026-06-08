Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τη GBL
Ο 3ος τελικός του πρωταθλήματος κυριαρχεί στο σημερινό αθλητικό πρόγραμμα
Το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στα πλαίσια του 3ου τελικού της Stoiximan Basket League ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.
Την ίδια στιγμή, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα διεθνή φιλικά ενόψει Μουντιάλ 2026.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (8/6)
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)
18:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπαχτσεσεχίρ – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Basket League 3ος Τελικός Greek Basketball League
22:10 Novasports Start Γαλλία – Βόρεια Ιρλανδία Φιλικός Αγώνας
πηγή στην Google
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