Μουντιάλ 2026: Τέσσερις αγώνες στην 3η μέρα του τουρνουά – Ξεχωρίζει το Βραζιλία – Μαρόκο

Σε φουλ ρυθμούς μπαίνει σήμερα το Μουντιάλ 2026 μετά την πρεμιέρα των διοργανωτών τις προηγούμενες ημέρες με την δράση να περιλαμβάνει τέσσερις αγώνες.

Το βράδυ του Σαββάτου με την αναμέτρηση του Κατάρ με την Ελβετία στο δεύτερο όμιλο που ξεκίνησε χθες με την ισοπαλία του Καναδά με την Βοσνία. Ξημερώματα Κυριακής, στις 01:00 θα διεξαχθεί το μεγάλο ματς, ανάμεσα στη Βραζιλία και το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού, ενώ λίγο αργότερα θα γίνει ο έτερος αγώνας του ομίλου, ανάμεσα στην πρωτάρα Αϊτή και την Σκωτία.

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Το πρόγραμμα της ημέρας στο Μουντιάλ της Αμερικής θα κλείσει το Αυστραλία – Τουρκία για τον 4ο όμιλο που είναι ο όμιλος των ΗΠΑ και Παραγουάη.

Το σημερινό (13/6) πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026

Σάββατο 13 Ιουνίου

22:00 Κατάρ – Ελβετία ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Κυριακή 14 Ιουνίου

01:00 Βραζιλία – Μαρόκο ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

04:00 Αϊτή – Σκωτία ΕΡΤ1

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07:00 Αυστραλία – Τουρκία ΕΡΤ1