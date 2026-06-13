Εφιαλτικό σενάριο από το ΔΝΤ για εκτίναξη του ΑΕΠ στο 130% στην Ευρώπη μέχρι το 2040 – Η πρόβλεψη για την Ελλάδα

Καμπανάκι κινδύνου χτυπάει το ΔΝΤ μιλώντας για δυσοίωνες προβλέψεις σχετικά με τις οικονομικές συνθήκες στην Ευρώπη μέχρι το 2040 εν μέσω σημαντικών γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων. Ειδικότερα, οι προβλέψεις βλέπουν εκτόξευση του ΑΕΠ στο 130%.

Ωστόσο, παρά τις απαισιόδοξες προβλέψεις για το δικό της χρέος, το ΔΝΤ βλέπει «άλλη κατεύθυνση» για το ελληνικό χρέος, συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρωζώνης και εκτιμά πως θα μειωθεί στο 110,9% του ΑΕΠ το 2031 από 145,7% το 2025

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Όπως αναφέρουν εκτιμήσεις του ΔΝΤ, σύμφωνα με το Politico, το γαλλικό χρέος θα αυξηθεί το ίδιο διάστημα στο 120,7% από 116% και το βελγικό στο 122,3% από 106,3%. Το φινλανδικό χρέος αναμένεται να αυξηθεί στο 100,8% από 89,3% πέρυσι και το ιταλικό να μειωθεί οριακά στο 136,1% από 137,1%.

Ρεπορτάζ του Politico φιλοξένησε προ ημερών αξιωματούχο του ΔΝΤ, ο οποίος υποστήριξε πως «αν δεν ληφθούν μέτρα, το δημόσιο χρέος θα ακολουθήσει μια μη βιώσιμη πορεία. Με αμετάβλητη πολιτική, το χρέος της μέσης ευρωπαϊκής χώρας θα φτάσει το 130% του ΑΕΠ έως το 2040, σχεδόν διπλάσιο από το σημερινό επίπεδο».

Το ΔΝΤ έχει υπογραμμίσει ότι οι κυβερνήσεις της ΕΕ θα βρεθούν αντιμέτωπες με αυξημένες δημοσιονομικές πιέσεις για δαπάνες που αφορούν την άμυνα, την ενέργεια και τις συντάξεις κατά τα επόμενα 15 χρόνια. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, πρότεινε έναν συνδυασμό διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων, κοινής χρηματοδότησης μέσω δανεισμού και δημοσιονομικής εξυγίανσης

Υπενθυμίζεται ότι οι τελευταίες προβλέψεις του ΔΝΤ, οι οποίες επικαιροποιήθηκαν ώστε να αντικατοπτρίζουν τις πιο επίμονες διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό, δείχνουν ανάπτυξη 0,9% το 2026 και 1,2% το 2027, κάτω από τις προπολεμικές εκτιμήσεις κατά 0,5 και 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ ο γενικός πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 2,8 και 2,3%, πάνω από τις προπολεμικές εκτιμήσεις κατά 0,8 και 0,4 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα.