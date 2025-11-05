Αταμάν: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό – Συγγνώμη μπερδεύτηκα στον Ερυθρό Αστέρα εννοούσα» (Βίντεο)

Στην εικόνα του Παναθηναϊκού AKTOR στον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα στάθηκε ο τεχνικός των «πρασίνων» Εργκίν Αταμάν.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην υποστήριξη που είχαν οι Σέρβοι από οπαδούς του Ολυμπιακού.

🔴⚪ Crvena Zvezda fans chanted "Olympiacos" so much, they got Ergin Ataman confused 😀 pic.twitter.com/ui66KMTZsI— Eurohoops (@Eurohoopsnet) November 5, 2025

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Ξεκινήσαμε το ματς τραγικά στην επίθεση, τρομερά λάθη. Κάναμε 0/10 σουτ που ήταν κυρίως ελεύθερα τρίποντα, χάσαμε λέι-απς. Μετά δώσαμε τον έλεγχο του αγώνα σε αυτούς. Το ίδιο ήταν στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Στην τελευταία περίοδο κάποιοι παίκτες έδειξαν χαρακτήρα, δεν δέχθηκαν μία μεγάλη ήττα. Προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε αλλά κάναμε μερικά λάθη και χάσαμε.

Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Συγγνώμη, σε όλο το ματς οι οπαδοί υποστήριζαν τον Ολυμπιακό. Έχω μπερδευτεί για αυτό. Συγχαρητήρια στον Ερυθρό Αστέρα. Κέρδισαν το ματς».

Για τον Ναν: «Στην διάρκεια της σεζόν οι παίκτες έχουν περιόδους που κάνουν κακές εμφανίσεις. Δεν είναι σε καλή φόρμα τώρα. Σε κάποια άλλα ματς, στην Πόλη στο ματς που κερδίσαμε, δεν αντέδρασε στο ματς. Σήμερα ήταν εκτός ματς. Αυτό συμβαίνει. Δεν αμφισβητεί κανείς την ποιότητά του. Ήταν κακή βραδιά για αυτόν και τον κρατήσαμε εκτός».

Για την δήλωσή του πως είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη: «Είπα ότι τα τελευταία δέκα χρόνια στην Ευρώπη έχω τα καλύτερα αποτελέσματα ως προπονητής».

Για τις φήμες για τον δανεισμό του Σορτς και γιατί δεν έχει κολλήσει στην ομάδα: «Δεν ξέρω γιατί δεν έχει κολλήσει ο Σορτς. Κατά 90% δεν είμαι χαρούμενος με τις εμφανίσεις του. Ίσψς δικό μας θέμα, ίσως δικό του. Για τις φήμες δεν ξέρω τίποτα».

Για το αν ψάχνει στην αγορά ο Παναθηναϊκός: «Χάσαμε τρεις σέντερ. Να παίξεις μπάσκετ και να παίξεις άμυνα χωρίς σέντερ είναι δύσκολο. Είμαστε στην αγορά για έναν ψηλό που μπορεί να μας βοηθήσει. Η κατάσταση του Λεσόρ δεν είναι ξεκάθαρη».

Για τον Βαλαντσιούνας: «Μετά από αυτό πήραμε τον Χολμς. Στην Euroleague έπαιξε δύο καλά ματς αλλά δυστυχώς τραυματίστηκε σοβαρά. Αυτό μπορεί να συμβεί. Δεν υπογράψαμε έναν παίκτη αλλά υπογράψαμε έναν άλλον σημαντικό σέντερ. Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψει».