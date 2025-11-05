Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός AKTOR 86-68: Διασυρμός και στο Βελιγράδι

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν εμφανίστηκε ούτε στο Βελιγράδι γνωρίζοντας βαριά ήττα με 86-68 από τον Ερυθρό Αστέρα για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» μπορεί να έχουν ως δικαιολογία ότι αγωνίστηκαν δίχως πεντάρι καθώς είναι εκτός οι Λεσόρ, Χολμς και Γιουρτσέβεν αλλά ήταν κακοί για ακόμη ένα εκτός έδρας παιχνίδι και γνώρισαν βαριά ήττα όπως είχε συμβεί και με Βίρτους Μπολόνια και Μονακό.

Κάπως έτσι μετά από αυτή την ήττα ο Παναθηναϊκός AKTOR έπεσε στο 5-4 μετά από 9 αγωνιστικές, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας είναι στην κορυφή με ένα παιχνίδι περισσότερο έχοντας 7-2.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-12, 46-32, 67-40, 86-68