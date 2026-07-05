Ξέχασα το αντηλιακό μου: Τι μπορώ να κάνω;

Το έχεις πάθει κι εσύ. Φτάνεις στην παραλία, ανοίγεις την τσάντα και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι το αντηλιακό έμεινε στο σπίτι. Ο ήλιος καίει, εσύ για κάποιο λόγο (όπως κι εγώ) επέλεξες μεσημεριανή ώρα και καίγεσαι ολόκληρος/η. Το πρώτο ένστικτο είναι να πεις «δεν πειράζει, θα κάτσω λίγο». Όμως, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες στην Ελλάδα, ακόμη και λίγη ώρα έκθεσης στον ήλιο μπορεί να είναι αρκετή για να πάθεις έγκαυμα, ιδιαίτερα σε άτομα με ανοιχτόχρωμο δέρμα.

Αν σου συμβεί, υπάρχουν μερικές απλές κινήσεις που μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο.

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1. Μείνε όσο γίνεται στη σκιά

Η σκιά είναι η καλύτερη «εναλλακτική» όταν δεν υπάρχει αντηλιακό. Προσοχή όμως: κάτω από ομπρέλα εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία, καθώς μέρος της αντανακλάται από την άμμο και τη θάλασσα. Αν μπορείς, συνδύασε την ομπρέλα με φυσική σκιά από δέντρα ή κάποιο κτίσμα.

2. Φόρεσε ελαφριά ρούχα

Ένα λινό ή βαμβακερό πουκάμισο με μακριά μανίκια, ένα καπέλο με φαρδύ γείσο και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου με προστασία UV προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη προστασία απ’ ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι. Υπάρχουν μάλιστα και ειδικά ρούχα με δείκτη προστασίας UV (UPF), τα οποία χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε παραλίες και θαλάσσια σπορ.

3. Απόφυγε τις ώρες με τη μεγαλύτερη ακτινοβολία

Συνήθως το διάστημα από τις 11:00 έως τις 16:00 είναι εκείνο κατά το οποίο η υπεριώδης ακτινοβολία είναι πιο έντονη. Αν δεν έχεις τρόπο να προστατευτείς, ίσως αξίζει να μεταφέρεις το μπάνιο σου νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.

4. Μην ξεγελαστείς από τα σύννεφα

Πολλοί πιστεύουν ότι όταν ο ουρανός είναι συννεφιασμένος δεν χρειάζεται προστασία. Στην πραγματικότητα, μεγάλο ποσοστό της υπεριώδους ακτινοβολίας διαπερνά τα σύννεφα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αποκτήσεις ηλιακό έγκαυμα ακόμη κι αν δεν αισθάνεσαι έντονη ζέστη.

5. Ζήτησε αντηλιακό

Ίσως ακούγεται αυτονόητο, αλλά είναι η πιο πρακτική λύση. Πολλά οργανωμένα beach bars διαθέτουν αντηλιακά προς χρήση ή πώληση, ενώ δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο να ζητήσεις λίγο από κάποιον φίλο ή μέλος της παρέας σου.

Αν ήδη κάηκες;

Αν το δέρμα σου έχει κοκκινίσει:

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απομακρύνσου άμεσα από τον ήλιο,

κάνε ένα δροσερό (όχι παγωμένο) ντους,

χρησιμοποίησε μία ενυδατική λοσιόν ή προϊόν με αλόη,

πιες αρκετό νερό, καθώς το έγκαυμα μπορεί να συνοδεύεται από αφυδάτωση.

Εάν εμφανιστούν μεγάλες φουσκάλες, έντονος πόνος, πυρετός ή συμπτώματα όπως ζάλη και ναυτία, καλό είναι να επικοινωνήσεις με γιατρό.

Γιατί έχει τόση σημασία;

Η υπεριώδης ακτινοβολία (UV) δεν προκαλεί μόνο το γνωστό κοκκίνισμα του δέρματος. Η επαναλαμβανόμενη έκθεση χωρίς προστασία επιταχύνει τη γήρανση του δέρματος και αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος, συμπεριλαμβανομένου του μελανώματος.

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Η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας (American Academy of Dermatology) συνιστά τη χρήση αντηλιακού ευρέος φάσματος με SPF 30 ή μεγαλύτερο, ακόμη και τις ημέρες που δεν έχει έντονη ηλιοφάνεια. Αντίστοιχα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) επισημαίνει ότι η αποφυγή της έντονης έκθεσης στον ήλιο και η χρήση προστατευτικού ρουχισμού αποτελούν βασικά μέτρα πρόληψης των βλαβών από την υπεριώδη ακτινοβολία. Παράλληλα, τα Centers for Disease Control and Prevention (CDC) υπενθυμίζουν ότι η προστασία από τον ήλιο δεν αφορά μόνο τις διακοπές, αλλά κάθε δραστηριότητα σε εξωτερικό χώρο.

Αν, λοιπόν, ξέχασες μία φορά το αντηλιακό, δεν σημαίνει ότι η μέρα σου χάλασε. Με λίγη σκιά, κατάλληλα ρούχα και περιορισμό της έκθεσης τις πιο «δύσκολες» ώρες μπορείς να μειώσεις σημαντικά τον κίνδυνο. Την επόμενη φορά, όμως, καλό είναι το αντηλιακό να είναι το πρώτο πράγμα που θα μπει στην τσάντα της παραλίας.