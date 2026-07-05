Ο Σάμαρης επιστρέφει στη Μπενφίκα: Αναλαμβάνει προπονητής στην ακαδημία των “αετών”

Στη Μπενφίκα επιστρέφει ο Ανδρέας Σάμαρης, αυτή τη φορά όχι ως ποδοσφαιριστής, αλλά ως προπονητής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το οργανόγραμμα των ακαδημιών του συλλόγου για τη σεζόν 2026/27, ο άλλοτε διεθνής Έλληνας μέσος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας Κ16, πραγματοποιώντας έτσι τα πρώτα του βήματα ως πρώτος προπονητής.

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Υπενθυμίζεται ότι, ο Σάμαρης φόρεσε τη φανέλα της Μπενφίκα από το 2014 έως το 2021, κατακτώντας τίτλους και κερδίζοντας την εκτίμηση των φιλάθλων του συλλόγου. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας αποφάσισε να ακολουθήσει την προπονητική, έχοντας ήδη αποκτήσει το δίπλωμα UEFA B.

Η ομάδα Κ16 της Μπενφίκα συμμετέχει στη δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος Κ17 της Πορτογαλίας, σε μια ηλικιακή βαθμίδα που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη των νεαρών ποδοσφαιριστών προς τις μεγαλύτερες ομάδες του συλλόγου.