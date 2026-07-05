Ηγετικός Βεζένκοφ: Οδήγησε τη Βουλγαρία στη νίκη επί της Νορβηγίας με 22 πόντους

Ο Σάσα Βεζένκοφ πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση με τη φανέλα της εθνικής Βουλγαρίας, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη απέναντι στη Νορβηγία με κορυφαία επίδοση.

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 22 πόντους και αποτελώντας τον βασικό εκφραστή της επιθετικής λειτουργίας της ομάδας του.

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Με σταθερότητα στην επίθεση και σημαντικές λύσεις στα κρίσιμα σημεία του αγώνα, ο Βεζένκοφ επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον ηγετικό του ρόλο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της Βουλγαρίας.

Η εμφάνιση του διεθνούς άσου αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της εξαιρετικής αγωνιστικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται, λίγους μήνες πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της νέας αγωνιστικής περιόδου και μετά την κατάκτηση της φετινής Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό.