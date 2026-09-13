Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ 1-1: Πλήρωσε το λάθος του Μουκουντί και την αστοχία του Γιόβιτς

Δύο ακόμη βαθμούς άφησε μακριά από την έδρα της η ΑΕΚ, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τον μαχητικό Αστέρα AKTOR στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η Ένωση προηγήθηκε στο 21ο λεπτό με αυτογκόλ του Λάσκαρη, όμως ένα σοβαρό λάθος του Μουκουντί επέτρεψε στον Μπαρτόλο να ισοφαρίσει δέκα λεπτά αργότερα.

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Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ανέβασε την απόδοσή της μετά την ανάπαυλα και πίεσε για τη νίκη, αλλά δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες της. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ΑΕΚ ήταν και ο Μπρινιόλι, ο οποίος πραγματοποίησε δύο καθοριστικές επεμβάσεις.

Προβάδισμα με αυτογκόλ και άμεση απάντηση του Αστέρα

Η ΑΕΚ προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά, με τον Ζίνι να καταγράφει την πρώτη τελική στο 3′. Ο Αστέρας, ωστόσο, έδειξε γρήγορα ότι μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα, με τον Μπρινιόλι να αποκρούει το δυνατό σουτ του Κετού στο 11′.

Το σκορ άνοιξε στο 21ο λεπτό. Ο Μάγερ τροφοδότησε τον Ρότα, εκείνος γύρισε την μπάλα παράλληλα από τα δεξιά και ο Λάσκαρης, στην προσπάθειά του να απομακρύνει, την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του για το 0-1.

Το προβάδισμα της Ένωσης κράτησε μόλις δέκα λεπτά. Στο 31′ ο Μουκουντί έκανε λανθασμένο υπολογισμό έξω από την περιοχή, ο Μακέντα εκμεταλλεύτηκε τη φάση και έδωσε στον Μπαρτόλο, ο οποίος πλάσαρε από κοντά για το 1-1.

Μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, οι δύο ομάδες είχαν από μία καλή στιγμή, με την κεφαλιά του Κετού και το σουτ στην κίνηση του Πήλιου να περνούν εκτός εστίας.

Άλλαξε εικόνα με Βάργκα και Κοϊτά

Ο Μάρκο Νίκολιτς παρενέβη νωρίς στο δεύτερο μέρος, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο τους Βάργκα και Κοϊτά αντί των Αριάγκα και Γκατσίνοβιτς στο 52′.

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Οι αλλαγές έδωσαν μεγαλύτερη ένταση στην ΑΕΚ, η οποία ανέβηκε ψηλότερα και άρχισε να πιέζει πιο σταθερά. Στο 56′ ο Μουκουντί βρέθηκε σε θέση βολής έπειτα από κόρνερ του Μάγερ, αλλά η κεφαλιά του πέρασε άουτ.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Βάργκα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα παίρνοντας το ριμπάουντ μετά από προσπάθεια του Κοϊτά. Το γκολ, ωστόσο, ακυρώθηκε σωστά, καθώς ο Ούγγρος επιθετικός βρισκόταν σε θέση οφσάιντ.

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Κράτησε όρθια την ΑΕΚ ο Μπρινιόλι

Παρά την πίεση της Ένωσης, ο Αστέρας συνέχισε να αναζητά το δεύτερο γκολ και δημιούργησε δύο πολύ σημαντικές ευκαιρίες.

Στο 64′ ο Μπαρτόλο δοκίμασε το δυνατό σουτ έπειτα από εξαιρετική ατομική ενέργεια, αλλά ο Μπρινιόλι αντέδρασε σωστά. Ο Ιταλός τερματοφύλακας επενέβη ξανά στο 76′, αποκρούοντας την προσπάθεια του Μέντες προς την κλειστή του γωνία.

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Δύο μεγάλες χαμένες ευκαιρίες του Γιόβιτς

Η ΑΕΚ έφτασε πολύ κοντά στη νίκη στο 87ο λεπτό, όταν ο Λούκα Γιόβιτς βρέθηκε δύο φορές σε θέση εκτέλεσης μέσα σε διάστημα λίγων δευτερολέπτων.

Αρχικά, έπειτα από παράλληλο γύρισμα του Ρότα, ο Σέρβος πλάσαρε αδύναμα από πλεονεκτική θέση και έδωσε τη δυνατότητα στους αμυντικούς του Αστέρα να απομακρύνουν.

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Στη συνέχεια της ίδιας φάσης, η μπάλα έφτασε ξανά στον Γιόβιτς μέσα στη μικρή περιοχή, όμως το τελείωμά του πέρασε άουτ.

Η Ένωση συνέχισε να πιέζει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και απείλησε με κεφαλιές του Βάργκα, χωρίς να βρει το πολυπόθητο δεύτερο γκολ. Το 1-1 παρέμεινε και η ΑΕΚ γνώρισε τη δεύτερη εκτός έδρας βαθμολογική απώλειά της στο πρωτάθλημα.

Οι συνθέσεις

Αστέρας AKTOR: Χατζηεμμανουήλ, Κώτσιρας, Τζόρνταν Σίλβα, Μπρόρσον, Λάσκαρης, Μέντες, Κουρμπέλης (74′ Μπουζούκης), Έντερ, Μπαρτόλο (90+2′ Τερεζίου), Κετού (81′ Παπακανέλλος), Μακέντα (74′ Ρικαρντίνιο).

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Αριάγκα (52′ Βάργκα), Μάγερ, Γκατσίνοβιτς (52′ Κοϊτά), Ζίνι (88′ Μάνταλος), Γιόβιτς.