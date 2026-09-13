Στενά του Ορμούζ: Αναβλήθηκε η συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του Κόλπου

Αναβλήθηκε η περιφερειακή συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του Κόλπου και του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στη Σαλάλα του Ομάν.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών επρόκειτο να βρεθούν πιθανές συμφωνίες για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής της συνάντησης.

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«Για λόγους συναίνεσης»

Την αναβολή ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι.

Όπως ανέφερε, η περιφερειακή συνάντηση αναβάλλεται «για λόγους συναίνεσης», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το Ομάν παραμένει προσηλωμένο στον διάλογο που μπορεί να ενισχύσει τη σταθερότητα και τη συνεργασία στην περιοχή.

Η τοποθέτησή του αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναπρογραμματισμού των συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Σε μεταγενέστερη ημερομηνία η συνάντηση

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν, ONA, μετέδωσε ότι αποφασίστηκε η μετάθεση της συνάντησης σε μεταγενέστερο χρόνο, προκειμένου να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν εποικοδομητικό διάλογο.

Από την πλευρά του, το ιρανικό πρακτορείο Fars ανέφερε ότι η απόφαση για την αναβολή ελήφθη από κοινού από την Τεχεράνη και τη Μουσκάτ.

Οι διαβουλεύσεις για τη ναυσιπλοΐα

Η συνάντηση θα αποτελούσε συνέχεια των διπλωματικών προσπαθειών για τη διαμόρφωση ρυθμίσεων ασφαλούς διέλευσης των εμπορικών πλοίων από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

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Ιράν και Ομάν είχαν ήδη εξετάσει τη δημιουργία προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοΐας και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης στα Στενά του Ορμούζ.

Μετά την αναβολή, δεν έχει διευκρινιστεί πότε θα επαναληφθούν οι περιφερειακές διαβουλεύσεις ούτε εάν θα υπάρξουν αλλαγές στη σύνθεση ή στην ατζέντα τους.