Τραμπ: Θα εξετάσει τη δημοσιοποίηση περισσότερων αρχείων για την 11η Σεπτεμβρίου

Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο να δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερα αρχεία σχετικά με τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε για το σχετικό αίτημα συγγενών των θυμάτων κατά την αναχώρησή του από την Ιρλανδία, όπου πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη.

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«Θα το εξετάσω όταν επιστρέψω», απάντησε στους δημοσιογράφους προτού αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Reuters.

Καμία απόφαση μέχρι στιγμής

Η σύντομη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ δεν συνοδεύτηκε από περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο των αρχείων που ζητούν οι οικογένειες να αποδεσμευτούν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε ποια έγγραφα θα μπορούσαν να δοθούν στη δημοσιότητα ούτε έθεσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εξέταση του αιτήματος.

Επομένως, μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί απόφαση για νέο αποχαρακτηρισμό ή δημοσιοποίηση υλικού, αλλά μόνο δέσμευση του Τραμπ ότι θα εξετάσει το θέμα μετά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση για το ιρλανδικό ουίσκι

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε το Irish Open στις εγκαταστάσεις γκολφ του στο Ντούνμπεγκ και συνομίλησε με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας Μίχολ Μάρτιν, καθώς και με τον νικητή της διοργάνωσης, Σέιν Λόουρι.

Κατά την τελετή απονομής, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προχώρησε σε μια απρόσμενη ανακοίνωση, υποσχόμενος ότι θα άρει τους αμερικανικούς δασμούς στο ιρλανδικό ουίσκι.

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Δεν παρουσίασε, ωστόσο, λεπτομέρειες για τον τρόπο ή τον χρόνο εφαρμογής της απόφασης. Ασαφές παραμένει επίσης εάν θα απαιτηθούν πρόσθετες εμπορικές ή διοικητικές διαδικασίες για την κατάργηση των δασμών. Την ανακοίνωση μετέδωσαν το Reuters και το Associated Press.

Οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν καταλήξει το καλοκαίρι του 2025 σε εμπορική συμφωνία, η οποία προέβλεπε ανώτατο δασμολογικό συντελεστή 15% για εισαγόμενα ευρωπαϊκά προϊόντα.