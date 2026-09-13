Σουηδία – Exit polls: Προβάδισμα της κεντροαριστεράς με 51,3%

Προβάδισμα στον συνασπισμό της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης δίνουν τα δύο exit polls που μεταδόθηκαν στη Σουηδία, αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης για τις βουλευτικές εκλογές.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το μπλοκ της Μαγκνταλένα Άντερσον συγκεντρώνει ποσοστό 51,3%, αφήνοντας πίσω τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον.

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Το αποτέλεσμα δεν είναι οριστικό, καθώς η καταμέτρηση των ψήφων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο 51,3% η κεντροαριστερά

Το exit poll του τηλεοπτικού δικτύου TV4, το οποίο πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Novus, δίνει ποσοστό 51,3% στην κεντροαριστερά και 47% στο συντηρητικό μπλοκ.

Παρόμοια είναι η εικόνα που καταγράφει η δημοσκόπηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης SVT. Σύμφωνα με αυτήν, τα κόμματα της κεντροαριστεράς φτάνουν επίσης στο 51,3%, ενώ το δεξιό μπλοκ περιορίζεται στο 46,8%.

Εφόσον τα ποσοστά επιβεβαιωθούν από την καταμέτρηση, θα διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για αλλαγή κυβέρνησης και πιθανή επιστροφή της Μαγκνταλένα Άντερσον στην πρωθυπουργία.

Πτώση για Σοσιαλδημοκράτες και ακροδεξιά

Οι Σοσιαλδημοκράτες παραμένουν η ισχυρότερη πολιτική δύναμη της χώρας, με το exit poll του SVT να τους δίνει ποσοστό περίπου 28,4%.

Η επίδοση αυτή είναι χαμηλότερη από το 30,3% που είχε συγκεντρώσει το κόμμα της Μαγκνταλένα Άντερσον στις εκλογές του 2022.

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Σημαντική υποχώρηση εμφανίζει και το ακροδεξιό κόμμα Σουηδοί Δημοκράτες, το οποίο εκτιμάται ότι συγκεντρώνει 17,2%, έναντι 20,5% πριν από τέσσερα χρόνια.

Οι Φιλελεύθεροι, την ίδια ώρα, φαίνεται ότι καταφέρνουν να φτάσουν το εκλογικό όριο του 4% και να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στο κοινοβούλιο.

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Η επιφύλαξη λόγω του 2022

Οι κάλπες έκλεισαν στις 21:00 ώρα Ελλάδας και η καταμέτρηση αναμένεται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Παρότι τα exit polls προσφέρουν μια πρώτη σαφή εικόνα, το αποτέλεσμα παραμένει ανοιχτό. Στις εκλογές του 2022, η αρχική δημοσκόπηση έδινε πλειοψηφία στο μπλοκ της Άντερσον, όμως τελικά επικράτησε ο δεξιός συνασπισμός του σημερινού πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον.

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Η κεντροαριστερή πρωτιά και η ανάγκη αναμονής της επίσημης καταμέτρησης επιβεβαιώνονται και από τα πρώτα διεθνή τηλεγραφήματα του Reuters και του Associated Press.