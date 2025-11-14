Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός: Πού θα δείτε την αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague

Σήμερα ολοκληρώνεται η 11η αγωνιστική της EuroLeague με την αναμέτρηση Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός με τους Ιταλούς να μετρούν 3 σερί νίκες.

Από την άλλη ο Ολυμπιακός καλείται να φέρει εις πέρας μία δύσκολη αποστολή, αφού ταξιδεύει στην Ιταλία με τις γνωστές απουσίες συν μία ακόμη, εκείνη του άτυχου Κίναν Έβανς που τραυματίστηκε ξανά.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:30 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το Nova Sports Prime.