Ολυμπιακός για τον νέο τραυματισμό Έβανς: “Είμαστε μαζί σου, να είσαι δυνατός” – Μηνύματα στήριξης από όλο τον μπασκετικό κόσμο

Η ατυχία χτύπησε την πόρτα του Κίνα Έβανς και πάλι καθώς ο γκαρντ του Ολημπιακού υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στο πρώτο του παιχνίδι στην EuroLeague μετά από 1,5 χρόνο.

Ο Ολυμπιακός, μετά το σοκ της επίσημης διάγνωσης του τραυματισμού, έκανε μία ξεχωριστή ανάρτηση για τον Κίναν Έβανς, όπου του έστειλε και μήνυμα συμπαράστασης

Αναλυτικά το ποστάρισμα του Ολυμπιακού για τον Κίναν Έβανς:

«Ο Κίναν Έβανς υπέστη ρήξη αχιλλείου στο αριστερό του πόδι.

Είμαστε όλοι μαζί σου Κίναν. Μείνει δυνατός και επέστρεψε δυνατότερος»

Αυτός είναι ο τρίτος σοβαρός τραυματισμός για τον Αμερικανό γκαρντ μέσα σε 4 χρόνια καθώς είχε τραυματιστεί στον αχίλλειο του δεξιού του ποδιού το 2023, ενώ πριν έρθει στον Ολυμπιακό είχε ακόμη έναν τραυματισμό που τον άφησε εκτός για πάνω από 1 χρόνο.

Μασιούλις:”Όλοι είμαστε στο πλευρό του”

Η Ζάλγκιρις ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό με 95-78, με τον προπονητή των Λιθουανών να στέκεται στον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πρώτα από όλα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Στην 1η περίοδο δε δούλεψε τίποτα για εμάς στην άμυνα, προηγήθηκαν με 28-14, παλέψαμε αλλά δεν ήταν αρκετό. Για όλους ήταν πολύ δύσκολο, ξέρουμε πόσο καλό παιδί είναι. Ήταν μεγάλο μέρος της ιστορίας Ζάλγκιρις, είχε τραυματισμούς και σε εμάς, γύρισε μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Όλοι είμαστε στο πλευρό του για αυτό που συνέβη»

Όλο η EuroLeague δίπλα στον γκαρντ του Ολυμπιακού

Ο Αμερικανός φώναζε “no way” καθώς κατευθυνόταν υποβασταζόμενος την ώρα που στο ΣΕΦ επικρατούσε νεκρική σιγή. Οι τρεις παίκτες του Ολυμπιακού που ήταν εκτός αποστολής (Λαρεντζακης, Νιλικίνα, Αντετοκουνμπο) έτρεξαν αμέσως να παρηγορήσουν τον συμπαίκτη τους στα αποδυτήρια.

Ταυτόχρονα, ίδια αντίδραση είχαν και άλλοι παίκτες που αγωνίζονται στην EuroLeague δείχνοντας το σοκ αλλά και την στήριξη τους στον άτυχο γκαρντ του Ολυμπιακού.

Μεταξύ αυτών και οι Μάικ Τζέιμς και Τσίμα Μονέκε, με τον σούπερ σταρ της Μονακό να ανεβάζει emoji με στενοχωρημένα πρόσωπα αναφερόμενος στον τραυματισμό του Έβανς και τον άσο του Ερυθρού Αστέρα να αναφέρει χαρακτηριστικά στο Twitter: “Όχι Κίναν, σταμάτα το”.

Danm this shit really hard to see prayers up 🙏🏿 for you @K3vans12— Mathias Lessort (@ThiasLsf) November 12, 2025

Keenan no way… stop it— Chima Moneke (@Chimdogg_) November 12, 2025

Μήνυμα στήριξης στον αθλητή του Ολυμπιακού έστειλε και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μέσω X εύχεται ταχεία ανάρρωση στον ερυθρόλευκο άσο. Stay strong, Keenan Evans.



Our wishes for a fast recovery! 🙏🏼#paobcaktor pic.twitter.com/CK8OscUmYs— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 12, 2025