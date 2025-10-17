Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR 81-95: Με «όργια» Οσμάν και Σλούκα, «απέδρασε» από την Κωνσταντινούπολη

O Παναθηναϊκός AKTOR έφυγε με τη νίκη (95-81) από την έδρα της Αναντολού Εφές για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Κάπως έτσι μετά από τη νίκη οι «πράσινοι» ανέβηκαν στο 4-1, κάνοντας συνάμα το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague μετά τη νίκη κόντρα στην Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ, ενώ από την πλευρά τους οι Τούρκοι έπεσαν στο 2-3.

Ωστόσο, η αναμέτρηση στιγματίστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Γιώργου Παπαγιάννη στο δεύτερο δεκάλεπτο, με άπαντες να περιμένουν πλέον τις εξετάσεις του Έλληνα άσου της τουρκικής ομάδας.

Μετά το πρώτο ημίχρονο, το οποίο συνδυάστηκε από την κυριαρχική εμφάνιση του Ομέρ Γιούρτσεβεν μέσα στη ρακέτα, το… νεύρο του Τσέντι Όσμαν και από τον έλεγχο των επιθετικών ριμπάουντ, ο Παναθηναϊκός βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την εξαιρετική άμυνά του και με μαέστρο της δημιουργίας τον Κώστα Σλούκα (12 ασίστ), απάντησε με σερί 0-16, κλειδώνοντας το «διπλό» από το 32΄. Συγκεκριμένα, στο 27΄ και με το σκορ στο 52-57, το «τριφύλλι» έτρεξε αρχικά ένα σερί 12-0, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο +17 (52-69), ενώ το διεύρυνε μέχρι το 32΄ στο 16-0, για το μη αναστρέψιμο 52-73!

Κι όλα αυτά σε μία βραδιά που ο Κέντρικ Ναν φορτώθηκε γρήγορα με 3 φάουλ (από το πρώτο ημίχρονο) και δεν κατάφερε να προσφέρει τα… συνηθισμένα, όντας φανερά εκνευρισμένος από τη διαιτησία.

Πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας ο Τσέντι Όσμαν με 29 πόντους και career high, ενώ 15 πρόσθεσε ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, 11 ο Τζέριαν Γκραντ και 10 ο Ρισον Χολμς.

Από την Αναντολού Εφές, ο Σέιν Λάρκιν με 18 πόντους ήταν απελπιστικά μόνος για την ανατροπή.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 42-43, 52-69, 81-95