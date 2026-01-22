Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός 68-74: Έφυγε «αλώβητος» από την Κωνσταντινούπολη

Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague καθώς επικράτησε 74-68 της Αναντολού Εφές.

Οι Πειραιώτες ήταν ουσιαστικοί και άντεξαν στην αντεπίθεση της τούρκικης ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο παίρνοντας τη νίκη, μετά από αυτήν κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ.

Με ρεκόρ 15-8 (χρωστάει το ματς με τη Φενερμπαχτσέ), η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συνεχίζει το κυνήγι της εξάδας, ενώ οι Τούρκοι υπέστησαν την 8η διαδοχική ήττα τους (ρεκόρ 6-18).

Τα δεκάλεπτα: 13-25, 31-48, 51-58, 68-74

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Λάσο): Μπομπουά, Χάζερ, Λι 13 (3/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/7 βολές, 5 ασίστ, 5 κλεψίματα), Γουάιλερ-Μπαμπ 6 (3/3 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κορντινιέ 8 (0/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ), Σμιτς 4, Ντεσέρ 2 (1/6 δίποντα), Ντόζιερ 16 (2/10 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6/6 βολές), Σουάιντερ 3 (1), Οσμάνι 10 (2/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Τζόουνς 6 (3/3 δίποντα, 7 ριμπάουντ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 6 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 λάθος), Γουόρντ 9 (3/4 δίποντα, 3/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βεζένκοβ 19 (5/8 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 6/7 βολές, 5 ριμπάουντ), Παπανικολάου 2 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντόρσεϊ 11 (2/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 1/2 βολές), Πίτερς 4 (1), Χολ 10 (4/6 δίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), ΜακΚίσικ, Τζόουνς 2 (2/8 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), Φουρνιέ 11 (2/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ).