Αναντολού Εφές: Δικός της ο Κόουλ Σουίντερ με κάθε επισημότητα

Την απόκτηση του Κόουλ Σουίντερ ανακοίνωσε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) με κάθε επισημότητα η Αναντολού Εφές που ετοιμάζεται να αγωνιστεί μακριά από τις ΗΠΑ για πρώτη φόρα στην καριέρα του.

Όπως αναφέρει η τούρκικη ομάδα, οι δύο πλευρές τα βρήκαν για τη νέα αγωνιστική περίοδο (2025-26). Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε συμμετοχή σε 10 αγώνες στο κορυφαίο επίπεδο της απέναντι πλευράς του Ατλαντικού, όπου μετρούσε κατά μέσο όρο 5,9 πόντους και 2,7 ριμπάουντ σε 17 λεπτά με τις φανέλες των Τορόντο Ράπτορς και των Ντιτρόιτ Πίστονς.

Στο παρελθόν ο ίδιος έχει υπάρξει επίσης παίκτης των Μαϊάμι Χιτ και των Λος Άντζελες Λέικερς, έχοντας παράλληλα μακρά παρουσία στη G League.