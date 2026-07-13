O Leonardo DiCaprio θα υποδυθεί τελικά τον Chris Shiherlis στο «Heat 2»



του Θοδωρή Καλιμτζάκη

Σύμφωνα με το The Wrap, τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο και θα διαρκέσουν 6 με 7 μήνες (σε αρκετές χώρες). Η ανυπομονησία (όπως έχουμε ξαναγράψει) είναι μεγάλη για το Heat 2 του Michael Mann. O Leonardo αποφάσισε μαζί με τον Mann να υποδυθεί τον Chris Shiherlis, τον ρόλο δηλαδή του Val Kilmer από την αρχική ταινία του 1995. Είμαι της γνώμης ότι η επιλογή είναι απόλυτα σωστή, επειδή ο Chris επιζεί μετά την περιβόητη ληστεία (από τον Μάρτιο το όνομα του DiCaprio ήταν το επικρατέστερο). Το έργο θα είναι και prequel. Θα μάθουμε δηλαδή και για το παρελθόν του Shiherlis.

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Ο Leo ήταν σε δίλημμα για το αν θα υποδυθεί τον Neil McCauley (Robert De Niro) ή τον Chris Shiherlis. Μην ξεχνάτε ότι ο McCauley σκοτώνεται από τον Vincent Hanna (τον Al Pacino), όπως είχε γίνει και στην πραγματική ζωή. Ο Detective Hanna (το αληθινό όνομα του αστυνομικού ήταν Chuck Adamson) και ο Neil McCauley ήταν υπαρκτά πρόσωπα. Ο ρόλος τώρα του Chris στο Heat 2 είναι πιο βασικός.

Ο Adam Driver θα υποδυθεί τον κακό Otis Wardell, ένας χαρακτήρας που παρουσιάζεται στο μυθιστόρημα του Μann (κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2022), στο οποίο βασίζεται η ταινία. Ο Christian Bale θα ενσαρκώσει τον ρόλο του Vincent Hanna. Το όνομα του Jason Clarke (Oppenheimer, First Man, Terminator Genisys) ακούγεται έντονα για την προσωπικότητα του Nate, που είχε υποδυθεί στο Heat o Jon Voight (ηθοποιάρα). To The Wrap αναφέρει και τον Stephen Graham (Adolescence, Peaky Blinders, Snatch) για τον ρόλο του McCauley.

Για τον χαρακτήρα της Sharlene (Ashley Judd) οι υποψήφιες είναι πολλές. Η Ana de Armas θα ταίριαζε γάντι (λέω εγώ).

Ο Christopher Νolan έχει πει για το Heat (1995) ότι: «Πάντα ένιωθα ότι το Heat είναι μια αξιοσημείωτη επίδειξη για το πώς μπορείς να δημιουργήσεις ένα τεράστιο σύμπαν μέσα σε μια πόλη και να εξισορροπήσεις έναν πολύ μεγάλο αριθμό χαρακτήρων, με τα συναισθηματικά τους ταξίδια, με αποτελεσματικό πάντα τρόπο».

O Michael Mann δήλωσε ότι η παραγωγή θα ταξιδέψει στο Λος Άντζελες, το Σικάγο, την Παραγουάη και τη Σιγκαπούρη. Τα γυρίσματα στο Los Angeles θα διαρκέσουν 77 ημέρες (φανταστείτε τι έχει να γίνει). Μεγάλα ονόματα του Hollywood φλερτάρουν με το «Heat 2» και σύντομα θα ανακοινωθούν. Η παραγωγή της ταινίας ανήκει πλέον στην Amazon MGM, επειδή η Warner Bros. έκανε πίσω στο αρχικό budget των 200 εκατομμυρίων δολαρίων. To τρέχον κόστος υπολογίζεται (μέχρι στιγμής) κοντά στα 170 εκατομμύρια.

Ο Michael Mann θα υπογράψει ένα ακόμα αριστούργημα;

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Θυμηθείτε παρακάτω την κορυφαία σκηνή που η Sharlene αποχαιρετά τον Chris (αναγκάζεται να του στείλει μήνυμα):