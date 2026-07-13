Δημοσκόπηση GPO: Σταθερά πρώτη με 29,3% η ΝΔ – Στην 2η θέση η ΕΛΑΣ με 16,6%, πτωτική τάση για ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού

Σταθερά στην πρώτη θέση βρίσκεται η ΝΔ σε νέα δημοσκόπηση της GPO που έγινε για λογαριασμό του iefimerida.gr για τον μήνα Ιουλίου.

Στην δημοσκόπηση καταγράφεται μια στιβαρή εικόνα για το κυβερνών κόμμα και η αδυναμία της αντιπολίτευσης να κεφαλαιοποιήσει την κυβερνητική φθορά. Οι ερωτηθέντες χαρακτηρίζονται από δυσαρέσκεια για τους κυβερνητικούς χειρισμούς (68,6% αρνητικές αξιολογήσεις) και αδυναμία της αντιπολίτευσης να κεφαλαιοποιήσει τη φθορά.

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Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ εμφανίζει μια μικρή κάμψη από το 26% στο 25,7% και η ΕΛΑΣ σταθεροποιείται στο 14,5%. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει ποσοστό 9,5% από 10,2% ενώ πτωτική αποτυπώνεται η δημοσκοπική εικόνα και για την Ελπίδα που ανιχνεύεται πλέον στο 6,1% από το 9,2% που ήταν η πρώτη επίσημη καταγραφή της στις αρχές Ιουνίου.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 29,3% καταγράφοντας μικρή πτώση της τάξεως του 0,1% από την προηγούμενη μέτρηση. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ με 16,6%, ενισχυμένη κατά 0,3% και στη συνέχεια ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ το οποίο βρίσκεται στην τρίτη θέση με 10,8% καταγράφοντας μείωση 0,7% από την τελευταία δημοσκόπηση της GPO.

Ελληνική Λύση και ΚΚΕ συγκεντρώνουν 9,1% και στη συνέχεια ακολουθεί το κόμμα Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού με ποσοστό 7,0% με μειωμένο όμως ποσοστό κατά 0,8%. Ακολουθεί άλλο κόμμα με 5,3% και μετά είναι η Πλεύση Ελευθερίας 4,6%. Η Φωνή Λογικής είναι στο 3,2%, Νίκη και ΜέΡΑ25 με 1,7% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%.

Σημαντικός παράγοντας η ακρίβεια

Σχεδόν επτά στους δέκα ερωτώμενους (68,5%) δηλώνουν ότι η ακρίβεια θα είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που θα επηρεάσουν την ψήφο τους στις επόμενες εθνικές εκλογές, ποσοστό αισθητά υψηλότερο από κάθε άλλο κριτήριο.

Αμέσως μετά ακολουθούν τα ζητήματα διαφθοράς και κράτους δικαίου (49,9%) και τα κοινωνικά ζητήματα, όπως υγεία, παιδεία, στέγαση και εργασία με 41,8%.

Στους επιμέρους τομείς που εξετάσθηκαν η ΝΔ διατηρεί προβάδισμα στην οικονομία και την εξωτερική πολιτική καταγράφοντας συγκριτικό πλεονέκτημα στα ζητήματα διακυβέρνησης. Στη διαχείριση της οικονομίας η ΝΔ συγκεντρώνει 32,3%, έναντι 21,2% της ΕΛΑΣ και 13,3% του ΠΑΣΟΚ, ενώ στην εξωτερική πολιτική ανεβαίνει στο 39,2%, αισθητά πάνω από την ΕΛΑΣ με 18,1% και το ΠΑΣΟΚ με 12,3%. Ωστόσο, σε όλα τα βασικά θέματα ένα πολύ μεγάλο τμήμα των ερωτώμενων δεν δίνει προβάδισμα σε κανένα από τα τρία κόμματα, ένδειξη ότι το σύστημα ανταγωνισμού παραμένει ανοιχτό και ότι η αντίληψη περί ικανής διακυβέρνησης δεν έχει μετατραπεί σε ευρεία πολιτική βεβαιότητα.

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Η συγκριτική ανάλυση αναδεικνύει το πλεονέκτημα της ΕΛΑΣ στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας, πλεονέκτημά ωστόσο χαμηλής έντασης που δεν μετατρέπεται σε καθαρή πολιτική επιλογή.

Η διαφθορά αναδεικνύεται στο πιο αδύναμο σημείο του κομματικού συστήματος. Η ΕΛΑΣ βρίσκεται οριακά πρώτη με 24,2% ως προς τη δυνατότητα αντιμετώπισης της, η ΝΔ ακολουθεί με 21,7% και το ΠΑΣΟΚ με 13,3%, αλλά η κυρίαρχη αντίδραση είναι ξανά η άρνηση παροχής εμπιστοσύνης σε οποιοδήποτε από τα τρία κόμματα, που φτάνει το 38,7%.