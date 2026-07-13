Αντιμετωπίστηκε φωτιά στα Πυργαδίκια Σιθωνίας στη Χαλκιδική – Έσβησε μέσα σε 40 λεπτά

Άμεσα κατεσβέσθη φωτιά στα Πυργαδίκια Σιθωνίας στη Χαλκιδική που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα το πρωί της Δευτέρας (13/7).

Για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στα Πυργαδίκια Σιθωνίας Χαλκιδικής, ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος σήμερα, 13 Ιουλίου 2026, περίπου στις 01:00.

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Επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επενέβησαν άμεσα, την περιόρισαν πριν λάβει διαστάσεις και σε 40 λεπτά η πυρκαγιά κατεσβέσθη.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.