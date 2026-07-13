Αντιμετωπίστηκε φωτιά στα Πυργαδίκια Σιθωνίας στη Χαλκιδική – Έσβησε μέσα σε 40 λεπτά
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς
Άμεσα κατεσβέσθη φωτιά στα Πυργαδίκια Σιθωνίας στη Χαλκιδική που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα το πρωί της Δευτέρας (13/7).
Για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στα Πυργαδίκια Σιθωνίας Χαλκιδικής, ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος σήμερα, 13 Ιουλίου 2026, περίπου στις 01:00.
Επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επενέβησαν άμεσα, την περιόρισαν πριν λάβει διαστάσεις και σε 40 λεπτά η πυρκαγιά κατεσβέσθη.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
πηγή στην Google
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