Η ΕΛΑΣ επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο για τα απειλητικά μηνύματα στη σύζυγό του

Άμεση ήταν η αντίδραση της Ελληνικής Αστυνομίας στις απειλές που δέχτηκε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια, στα social media.

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο και τους εξήγησε πως μπορεί να προχωρήσει σε μήνυση, αν το επιθυμεί, ώστε να αρχίσει έρευνα σε βάρος του Τούρκου που έστειλε το απειλητικό μήνυμα.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως αποκάλυψε η Μαράια Ριντλσπρίγκερ, έλαβε μήνυμα από Τούρκο στο Instagram, το οποίο έγραφε: “Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου. Θα φοβάσαι όπου και αν πηγαίνεις”.

Με αναφορά στην τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, αρχικά η σύζυγος του “Greek Freak” συνεχάρη την Τουρκία για το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο Eurobasket 2-25 προσθέτοντας, όμως, ότι”δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες συμπεριφορές στον αθλητισμό. Βασικά δεν υπάρχει κανένας χώρος για αυτή τη συμπεριφορά. Τελεία και παύλα”.