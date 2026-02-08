Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αιγάλεω: Τρόμος με οπαδό που έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε στον αέρα στο στο γήπεδο του “Σίτι” (βίντεο)

Αιγάλεω: Τρόμος με οπαδό που έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε στον αέρα στο στο γήπεδο του “Σίτι” (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (7/2) στο γήπεδο του Αιγάλεω όταν οπαδός της ομάδας έβγαλε όπλο για να πανηγυρίσει τη νίκη της ομάδας του.

Ειδικότερα, σε βίντεο που κάνει τον γύρω του διαδικτύου στους πανηγυρισμούς το βράδυ του Σαββάτου φαίνεται ξεκάθαρα το όπλο και ακούγονται οι πυροβολισμοί στον αέρα.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

