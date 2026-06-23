Φωτιά στο Αιγάλεω: Κατέρρευσε μέρος της οροφής στο εργοστάσιο πλαστικών (Εικόνες & Βίντεο)
Σε εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών, επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλεω.
Όπως έγραφε το DEBATER, η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 14:00 στον πρώτο όροφο των εγκαταστάσεων, με τις φλόγες να επεκτείνονται γρήγορα λόγω της μεγάλης ποσότητας καύσιμης ύλης, καθώς στο σημείο υπάρχουν αποθηκευμένα πλαστικά, χαρτικά και άλλα εύφλεκτα είδη.
Το έργο των πυροσβεστών χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά υψηλό βαθμό δυσκολίας, εξαιτίας των πυκνών καπνών και των τοξικών υλικών.
Η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς περιπλέχθηκε επικίνδυνα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν τη μερική κατάρρευση της οροφής του κτιρίου.
Η εξέλιξη αυτή αναγκάζει τις δυνάμεις κατάσβεσης να επιχειρούν με μέγιστη προσοχή, λαμβάνοντας αυστηρά μέτρα αυτοπροστασίας, προκειμένου να ελέγξουν τις εστίες και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενα κτίρια.
Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ανάμεσά τους και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για ρίψεις από ψηλά.
Στην προσπάθεια συνδράμουν εθελοντικές ομάδες, καθώς και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εξασφαλίζουν τη συνεχή ροή νερού.
πηγή στην Google
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