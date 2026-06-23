Φωτιά στο Αιγάλεω: Κατέρρευσε μέρος της οροφής στο εργοστάσιο πλαστικών (Εικόνες & Βίντεο)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών, επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλεω.

Όπως έγραφε το DEBATER, η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 14:00 στον πρώτο όροφο των εγκαταστάσεων, με τις φλόγες να επεκτείνονται γρήγορα λόγω της μεγάλης ποσότητας καύσιμης ύλης, καθώς στο σημείο υπάρχουν αποθηκευμένα πλαστικά, χαρτικά και άλλα εύφλεκτα είδη.

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Το έργο των πυροσβεστών χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά υψηλό βαθμό δυσκολίας, εξαιτίας των πυκνών καπνών και των τοξικών υλικών.

Η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς περιπλέχθηκε επικίνδυνα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν τη μερική κατάρρευση της οροφής του κτιρίου.

Η εξέλιξη αυτή αναγκάζει τις δυνάμεις κατάσβεσης να επιχειρούν με μέγιστη προσοχή, λαμβάνοντας αυστηρά μέτρα αυτοπροστασίας, προκειμένου να ελέγξουν τις εστίες και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενα κτίρια.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής. Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου, σε περιοχή του δήμου Αιγάλεω Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 35 ##πυροσβέστες, εθελοντές, 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 23, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ανάμεσά τους και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για ρίψεις από ψηλά.

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Στην προσπάθεια συνδράμουν εθελοντικές ομάδες, καθώς και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εξασφαλίζουν τη συνεχή ροή νερού.