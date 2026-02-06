Συνελήφθη 60χρονος στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” – Προσπάθησε να μπει σε πτήση με όπλο
Κατασχέθηκε αποσυναρμολογημένο πιστόλι και 2 γεμιστήρες
Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 60χρονος που προσπάθησε να μπει σε πτήση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με όπλο.
Συγκεκριμένα το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης (5/2) όταν κατά τον ακτινογραφικό έλεγχο των αποσκευών του από μηχάνημα X-ray, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αποσυναρμολογημένο πιστόλι καθώς και 2 γεμιστήρες.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
