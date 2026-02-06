Συνελήφθη 60χρονος στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” – Προσπάθησε να μπει σε πτήση με όπλο

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 60χρονος που προσπάθησε να μπει σε πτήση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με όπλο.

Συγκεκριμένα το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης (5/2) όταν κατά τον ακτινογραφικό έλεγχο των αποσκευών του από μηχάνημα X-ray, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αποσυναρμολογημένο πιστόλι καθώς και 2 γεμιστήρες.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.