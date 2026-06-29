Μητσοτάκης από το Αιγάλεω: Η αξιοπιστία μας κρίνεται από όσα υποσχεθήκαμε και όσα υλοποιήσαμε

Στο Αιγάλεω βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 29/6 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνοντας το δικό του προεκλογικό μήνυμα.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της ομιλίας του εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα αλλά και όσων «αναμασούν παλιές συνταγές».

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«Όταν έρθει η ώρα της κρίσης, η κυβέρνηση στις εκλογές θα ζητήσει να αξιολογηθεί με βάση ένα απλό ερώτημα: “τι σας είπαμε και τι τελικά κάναμε”» είπε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι «δεν έχουν λυθεί τα πάντα», επιμένοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να δουλεύει «πολύ σκληρά».

«Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι η πρώτη μου πολιτική εμφάνιση ως υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ ήταν σε μια ομιλία που είχε κάνει ο Κώστας Καραμανλής στο κλειστό, στο Αιγάλεω. Με τιμάτε με την εμπιστοσύνη σας εδώ και 22 χρόνια», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επίσκεψη που έκανε νωρίτερα στο ανακαινισμένο κέντρο υγείας στο Αιγάλεω. «Τα 4 εκ που δώσαμε για να το ανακαινίσουμε έπιασαν τόπο», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Είναι ένα μόνο παράδειγμα από τα 156 κέντρα υγείας που ανασκευάσαμε όπως και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υποχρέωση κάθε πολιτείας να φροντίζει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Δεν λέω ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Αλλά συναντώ επισκέπτες από άλλες χώρες που λένε ότι το ελληνικό ΕΣΥ είναι καλύτερο από τα δικά τους συστήματα υγείας», συνέχισε. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην συμπλήρωση 3 ετών από τις εκλογές του 2023 και στον απολογισμό όσων έχει κάνει η κυβέρνηση.

«Σε μια εποχή όπου ακούμε πάλι φωνές ότι όλοι το ίδιο είναι, οι σχέσεις αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης χτίζονται με ένα τρόπο. Τι είπαμε και τι κάναμε. Το απόθεμα εμπιστοσύνης είναι η αξιοπιστία. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες ακόμα. Υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά να κάνουμε την Ελλάδα κάθε μέρα πιο ασφαλή και ισχυρή χώρα. Και αυτά που υποσχεθήκαμε, τα κάναμε», τόνισε. Ο κ. Μητσοτάκης για την ακρίβεια είπε ότι η μόνη άμυνα είναι οι αυξήσεις των μισθών και αναφερόμενος στις σημερινές εξαγγελίες του υπουργού ανάπτυξης εκτίμησε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές το επόμενο δίμηνο και μειώσεις από τον Σεπτέμβριο.

Για τα καύσιμα είπε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί είναι στις επάλξεις για να μειωθούν οι τιμές.

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«Αυτή η απάντηση σε όσους εμφανίζονται να αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Δεν τους έχουμε ξεχάσει. Δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η Ελλάδα δεν είναι χώρα που θέλει να γυρίσει πίσω σε ένα παρελθόν που θέλει να ξεχάσει ανεπιστρεπτί», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η χώρα αντιμετωπίζεται σήμερα με μεγαλύτερη αξιοπιστία από όλους τους διεθνείς εταίρους ως παράγοντας σταθερότητας και ως μια χώρα που έχει επενδύσει το υστέρημα των Ελλήνων πολιτών, ώστε να αισθάνονται όλοι ασφαλείς.

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«Σήμερα οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είνα στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ», διαμήνυσε.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως η κυβέρνηση αντιμετώπισε αποτελεσματικά το προσφυγικό.

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«Η κυβέρνηση φροντίζει τους πολίτες, τους κρατά ασφαλείς και προσπαθεί να τους δώσει δυνατότητα να προκόψουν. Ξέρω πολύ καλά ότι ανάμεσά σας κρύβονται πολλοί που δεν συμμετέχουν στις καθημερινές μάχες του πληκτρολογίου στο διαδίκτυο. Σε αυτούς απευθυνόμαστε, σε αυτή τη σιωπηλή πλειοψηφία. Το μόνο κόμμα που έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος είναι η ΝΔ. Ανάμεσα μας μάλλον δεν έχουμε πολλούς αγρότες. Σήμερα μετά από μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε και τηρήσαμε τη δέσμευση μας και καταβάλαμε 617 εκ. μέσω της ΑΑΔΕ επιδοτήσεις με δίκαιο τρόπο. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μας ταλαιπώρησε πολύ. Καταβάλαμε τις επιδοτήσεις που δικαιούνται οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι. 150 εκ από αυτά τα 620 εκ κόπηκαν από τους επιτήδειους του συστήματος και ανακυκλώθηκαν πίσω στους έντιμους. Είναι μια μόνο από τις μεγάλες μάχες που έχουμε δώσει με το βαθύ κράτος. Είχα μιλήσει για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρουμε πόσο μεγάλο αγώνα έχουμε δώσει για να την επιβάλουμε. Πόσο το ελληνικό FBI έχει να επιδείξει επιτυχίες», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι αυτή είναι μια πορεία διαρκείας, που θα επιτρέψει να φτάσουμε το 2030 στην Ελλάδα που ονειρευόμαστε.

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Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ξεχωριστή αναφορά ευχαριστώντας την ΟΝΝΕΔ και τη ΔΑΠ και μίλησε για τη μάχη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η οποία είπε ότι δικαιώθηκε.

«Κλείνοντας να ζητήσω αυτούς τους μήνες μέχρι τις εκλογές του 2027 να δώσουμε όλοι μαζί αυτόν τον αγώνα για να πείσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η μόνη επιλογή για να προχωρήσει η χώρα με σταθερότητα και ασφάλεια μπροστά.Οι εναλλακτικές αναμασούν τα ίδια στερεότυπα. Δεν θα τους επιτρέψουμε να επανέλθουν. Θα δώσουμε τις απαντήσεις μας με ευπρέπεια, με ένα λόγο που ταιριάζει στο ήθος και ύφος αυτής της μεγάλης παράταξης και όταν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση της τελευταίας ψήφου η ΝΔ θα είναι και πάλι αυτή που οι Ελληνες θα εμπιστευθούν. Εγώ δεν λέω ακόμα καλό καλοκαίρι, αλλά έχω πολλή δουλειά μπροστά μου», κατέληξε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός.