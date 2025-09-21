ΑΕΛ – ΑΕΚ 1-1: Πρώτο «μπλόκο» για την Ένωση στη Λάρισα

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί της, μένοντας στο 1-1 με την ΑΕΛ στη Λάρισα. Η Ένωση προηγήθηκε στο 56’ με τον Μάνταλο, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 75’ με τον Τσάκλα, σφραγίζοντας την ισοπαλία.

Η ομάδα του Νίκολιτς είχε ευκαιρίες να «κλειδώσει» το ματς, με τον Γιόβιτς και τον Καλοσκάμη να χάνουν σημαντικές φάσεις, ενώ δύο γκολ ακυρώθηκαν μέσω VAR για χέρι. Από την άλλη, η ΑΕΛ έδειξε μαχητικότητα, βρήκε το γκολ της ισοφάρισης και κράτησε τον πρώτο της βαθμό απέναντι σε μια από τις πιο δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος.

Έτσι, η ΑΕΚ γνώρισε την πρώτη της απώλεια βαθμών στη φετινή Super League, μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες.