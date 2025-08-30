ΑΕΛ – Κηφισιά 1-1: Μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις οι νεοφώτιστοι

Οι δύο νεοφώτιστοι μοιράστηκαν τους πρώτους τους βαθμούς στο πρωτάθλημα της Super League καθώς ΑΕΛ και Κηφισιά έμειναν στο 1-1 το βράδυ του Σαββάτου (30/8).

Το πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο και θα… ξεχαστεί γρήγορα. Οι φιλοξενούμενοι της Κηφισιάς ήταν αυτοί που πλησίασαν περισσότερο στο γκολ, αλλά δεν το βρήκαν χάρη στις προσπάθειες του Νίκου Μελίσσα. Ο Σεμπάστιαν Λέτο έκανε πιο επιθετική την ομάδα του, ωστόσο χρειάστηκε η Κηφισιά τη βοήθεια της τύχης για να ισοφαρίσει. Ή, καλύτερα, την ατυχία του Παντελάκη. Ο Διαμαντής Χουχούμης έκανε τη σέντρα, ο πρώην στόπερ του ΠΑΣ προσπάθησε να απομακρύνει πριν η μπάλα φτάσει στον Ανδρέα Τετέι, ωστόσο αυτή κατέληξε στα δίχτυα του Μελίσσα για το 1-1 στο 63’.

Η ΑΕΛ έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να πάρει και πάλι προβάδισμα στο σκορ στο 79ο λεπτό, όταν ο Μπόγιαν Κοβάσεβιτς έκανε το γύρισμα, ο Ζήσης Χατζηστραβός έβαλε την προβολή ωστόσο ο Ραμίρες με δύσκολη επέμβαση κράτησε το 1-1.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Κοβάσεβιτς, Παντελάκης, Τσάκλα, Στάικος (66’ Γκάρατε), Πέρες (82’ Σουρλής), Ατανάσοφ, Τούπτα, Γιούσης (76’ Χατζηστραβός), Μούργος (66’ Σαγκάλ).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Χουχούμης, Πόμπο (66’ Εσκιβέλ), Αντονίσε (82’ Μούσιολικ), Τεττέη, Σόουζα Ζέρσον (55’ Ντίας), Έμπο (55’ Παντελίδης), Πέρεθ, Ούγκο Σόουζα, Ποκορίνι.