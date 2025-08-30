ΑΕΛ – Κηφισιά 1-1: Μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις οι νεοφώτιστοι
Στο δεύτερο ημίχρονο χάθηκαν εκατέρωθεν ευκαιρίες για την νίκη
Οι δύο νεοφώτιστοι μοιράστηκαν τους πρώτους τους βαθμούς στο πρωτάθλημα της Super League καθώς ΑΕΛ και Κηφισιά έμειναν στο 1-1 το βράδυ του Σαββάτου (30/8).
Το πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο και θα… ξεχαστεί γρήγορα. Οι φιλοξενούμενοι της Κηφισιάς ήταν αυτοί που πλησίασαν περισσότερο στο γκολ, αλλά δεν το βρήκαν χάρη στις προσπάθειες του Νίκου Μελίσσα. Ο Σεμπάστιαν Λέτο έκανε πιο επιθετική την ομάδα του, ωστόσο χρειάστηκε η Κηφισιά τη βοήθεια της τύχης για να ισοφαρίσει. Ή, καλύτερα, την ατυχία του Παντελάκη. Ο Διαμαντής Χουχούμης έκανε τη σέντρα, ο πρώην στόπερ του ΠΑΣ προσπάθησε να απομακρύνει πριν η μπάλα φτάσει στον Ανδρέα Τετέι, ωστόσο αυτή κατέληξε στα δίχτυα του Μελίσσα για το 1-1 στο 63’.
Η ΑΕΛ έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να πάρει και πάλι προβάδισμα στο σκορ στο 79ο λεπτό, όταν ο Μπόγιαν Κοβάσεβιτς έκανε το γύρισμα, ο Ζήσης Χατζηστραβός έβαλε την προβολή ωστόσο ο Ραμίρες με δύσκολη επέμβαση κράτησε το 1-1.
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Κοβάσεβιτς, Παντελάκης, Τσάκλα, Στάικος (66’ Γκάρατε), Πέρες (82’ Σουρλής), Ατανάσοφ, Τούπτα, Γιούσης (76’ Χατζηστραβός), Μούργος (66’ Σαγκάλ).
ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Χουχούμης, Πόμπο (66’ Εσκιβέλ), Αντονίσε (82’ Μούσιολικ), Τεττέη, Σόουζα Ζέρσον (55’ Ντίας), Έμπο (55’ Παντελίδης), Πέρεθ, Ούγκο Σόουζα, Ποκορίνι.
