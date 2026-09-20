Βόλος – ΑΕΚ 1-2: «Καθάρισε» με Γιόβιτς στο 88′ – Πρώτο διπλό για την Ένωση

Ο Λούκα Γιόβιτς πήρε προσωπικά την υπόθεση και χάρισε στην ΑΕΚ το πρώτο εκτός έδρας τρίποντό της στη φετινή Super League, με την Ένωση να επικρατεί 2-1 του Βόλου στο Πανθεσσαλικό για την 5η αγωνιστική.

Ο Σέρβος επιθετικός πέτυχε και τα δύο γκολ των «κιτρινόμαυρων», με το δεύτερο να έρχεται στο 88ο λεπτό, μόλις τρία λεπτά μετά την ισοφάριση των γηπεδούχων.

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Η νίκη είχε ιδιαίτερη σημασία για την ΑΕΚ, η οποία είχε ήδη αφήσει βαθμούς μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μόλις την προηγούμενη αγωνιστική είχε μείνει στο 1-1 με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, σε ένα παιχνίδι στο οποίο μάλιστα ο Γιόβιτς είχε χάσει δύο μεγάλες ευκαιρίες στα τελευταία λεπτά.

Αυτή τη φορά, όμως, ο Σέρβος ήταν εκείνος που έδωσε τη λύση.

Δύσκολα η ΑΕΚ, απείλησε ο Βόλος

Το πρώτο ημίχρονο δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Βόλος στάθηκε ανταγωνιστικά απέναντι στην Ένωση και είχε σημαντικές στιγμές για να ανοίξει το σκορ, με μεγαλύτερη το δοκάρι του Κόμπα.

Η ΑΕΚ δυσκολευόταν να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες, παρά την κατοχή της μπάλας, και το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ.

Ο Γιόβιτς έδωσε τη λύση

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ ανέβασε την πίεσή της και τελικά βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Λούκα Γιόβιτς.

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Ο Σέρβος ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, βάζοντας την Ένωση μπροστά στο σκορ.

Ο Γιόβιτς είχε ήδη δείξει από την έναρξη της σεζόν ότι αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς της επίθεσης της ΑΕΚ, έχοντας πετύχει δύο γκολ και στην ευρεία νίκη με 4-0 επί του Ηρακλή στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

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1-1 στο 85′, απάντηση Γιόβιτς στο 88′

Εκεί που η ΑΕΚ έδειχνε να κρατά το προβάδισμά της, ο Βόλος κατάφερε να επιστρέψει.

Στο 85ο λεπτό ο Χαραλαμπόγλου έκανε το 1-1, βάζοντας ξανά δύσκολα στην Ένωση και δημιουργώντας την προοπτική μιας ακόμη εκτός έδρας βαθμολογικής απώλειας.

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Η απάντηση των «κιτρινόμαυρων», όμως, ήταν σχεδόν άμεση.

Μόλις τρία λεπτά αργότερα, ο Ζοάο Μάριο έβγαλε τη σέντρα και ο Γιόβιτς με κεφαλιά πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, γράφοντας το 1-2 και χαρίζοντας στην ΑΕΚ τη νίκη.

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Ο Σέρβος από μοιραίος στην Τρίπολη μία εβδομάδα νωρίτερα εξελίχθηκε έτσι στον απόλυτο πρωταγωνιστή στο Πανθεσσαλικό.

Με εννέα ολοκλήρωσε ο Βόλος

Τα τελευταία λεπτά είχαν μεγάλη ένταση.

Ο Βόλος ολοκλήρωσε τελικά την αναμέτρηση με εννέα ποδοσφαιριστές, καθώς αποβλήθηκαν ο Μύγας στο 90+4′ και ο Μεντίλ στο 90+6′.

Το 1-2 δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και η ΑΕΚ έφυγε από το Πανθεσσαλικό με ένα πολύτιμο τρίποντο και τον Λούκα Γιόβιτς να βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στη νίκη.