AEK: Συμφωνία Μήτογλου – Σαμπντόρια – Τι υποστηρίζει η «La Repubblica»

Ο κεντρικός αμυντικός βρίσκεται σε διαμάχη με την Ένωση ζητώντας να λυθεί το συμβόλαιο του

AEK: Συμφωνία Μήτογλου – Σαμπντόρια – Τι υποστηρίζει η «La Repubblica»
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Η ιταλική εφημερίδα «La Repubblica» αναφέρει ότι ο Γεράσιμος Μήτογλου κατέληξε σε οριστική συμφωνία με τη Σαμπντόρια και αναμένεται να ενταχθεί στην ιταλική ομάδα από τις 3 Ιανουαρίου. 
Όπως σημειώνεται ο Έλληνας αμυντικός θα λύσει το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ και, θα μετακομίσει στην Ιταλία ως ελεύθερος παίκτης. 

Ο Μήτογλου ήταν εκτός των σχεδίων του Μάρκο Νίκολιτς από την αρχή της σεζόν, χωρίς εμφανίσεις ή συμμετοχή στην προπόνηση της πρώτης ομάδας.  Είχε καταθέσει αγωγή ζητώντας τη λύση του συμβολαίου του, επικαλούμενος προσβολή της προσωπικότητάς του, ενώ η ΑΕΚ είχε κάνει παρόμοια νομική κίνηση. 

Μετά από μια περίοδο αναμονής και διαβουλεύσεων, οι δύο πλευρές φαίνεται να βρίσκονται στη διαδικασία επίτευξης συμβιβαστικής λύσης, επιτρέποντας την αποχώρηση του παίκτη.

