ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 8-1: Ιστορικός διασυρμός στην Allwyn Arena – Τέσσερις ασίστ ο Μάνταλος

Μία από τις πιο εντυπωσιακές νίκες της ιστορίας της στο Κύπελλο Ελλάδας σημείωσε η ΑΕΚ, η οποία συνέτριψε με 8-1 τον Πανσερραϊκό στην Allwyn Arena, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς κυριάρχησε από το πρώτο λεπτό, πέτυχε έξι γκολ πριν από την ανάπαυλα και ανέβηκε στην πρώτη θέση της ειδικής βαθμολογίας, έχοντας καλύτερη διαφορά τερμάτων από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

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Μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος μοίρασε τέσσερις ασίστ και πρόσθεσε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ.

Καταιγιστική η ΑΕΚ με έξι γκολ στο πρώτο ημίχρονο

Η ΑΕΚ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με το πόδι πατημένο στο γκάζι και άνοιξε το σκορ μόλις στο 10ο λεπτό.

Ο Αλεξίου νίκησε την άμυνα του Πανσερραϊκού στον αέρα και με κεφαλιά έκανε το 1-0, δίνοντας το έναυσμα για όσα ακολούθησαν.

Στο 32’ ο Βάργκα σημείωσε το πρώτο προσωπικό του τέρμα, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Ζοάο Μάριο ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Ο Βάργκα χτύπησε ξανά στο 38’, πετυχαίνοντας το δεύτερο γκολ του στην αναμέτρηση και μετατρέποντας από νωρίς τον αγώνα σε παράσταση για έναν ρόλο.

Η επιθετική καταιγίδα της Ένωσης συνεχίστηκε στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους. Ο Βιτάλις πέτυχε το 5-0 στο 44’, προτού ο Μάνταλος διαμορφώσει το εντυπωσιακό 6-0 στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου.

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Ζούμπκοφ και Αλεξίου ολοκλήρωσαν την «οκτάρα»

Παρά το μεγάλο προβάδισμα, οι «κιτρινόμαυροι» δεν εγκατέλειψαν την επιθετική τους προσέγγιση μετά την ανάπαυλα.

Ο Ζούμπκοφ βρήκε δίχτυα στο 72’, ανεβάζοντας το σκορ στο 7-0, ενώ στο 84’ ο Αλεξίου πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ και ολοκλήρωσε την «οκτάρα» της ΑΕΚ.

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Ο Πανσερραϊκός κατάφερε να σημειώσει το γκολ της τιμής στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Ηλιάδης σκόραρε από κοντά και διαμόρφωσε το τελικό 8-1.

Η ΑΕΚ πανηγύρισε έτσι τη δεύτερη νίκη της στη League Phase του Κυπέλλου και έπιασε στην κορυφή Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αποκτώντας προβάδισμα λόγω της καλύτερης διαφοράς τερμάτων.

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Τέσσερις ασίστ και ένα γκολ από τον Μάνταλο

Καθοριστική ήταν η συμβολή του Πέτρου Μάνταλου στο εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο της Ένωσης.

Ο αρχηγός της ΑΕΚ δημιούργησε τέσσερα από τα γκολ της ομάδας του και σκόραρε το έκτο, ολοκληρώνοντας μία από τις πληρέστερες εμφανίσεις του με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

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Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε παράλληλα την ευκαιρία να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής και να χρησιμοποιήσει ποδοσφαιριστές που δεν βρίσκονταν στις βασικές επιλογές του στα προηγούμενα παιχνίδια.

Περισσότερες ειδήσεις από το ελληνικό ποδόσφαιρο δημοσιεύονται στην ενότητα Αθλητικά του DEBATER.

Οι συνθέσεις

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπαλαμώτης, Γκεοργκίεφ, Βίντα (71’ Χριστακόπουλος), Αλεξίου, Λυκογιάννης, Κάιρινεν, Βιτάλις (78’ Αργυρίου), Ζούμπκοφ, Μάνταλος (59’ Ζίνι), Ζοάο Μάριο (70’ Καλοσκάμης), Βάργκα (59’ λ.τρ. Κουτέσα).

Πανσερραϊκός (Αλέκος Βοσνιάδης): Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Αλιατίδης, Αρμουγκόμ, Οικονόμου (46’ Μορέιρα), Ρούμιαντσεβ (62’ Ηλιάδης), Αδάμ, Μασκανάκης (74’ Μασκανάκης), Ζορζίνιο (46’ Μωϋσίδης), Βερνάρδος, Κωτσόπουλος (62’ Πασάς).

Διαιτητής: Σταύρος Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Κίτρινες κάρτες: 47’ Ζοάο Μάριο – 42’ Αλιατίδης, 52’ Καρασαλίδης

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